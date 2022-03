Alfieri (Pd): "Petrocelli incompatibile con la carica di presidente della commissione Esteri"

globalist

22 Marzo 2022 - 19.59

Filo-russi mentre la Russia invade l’Ucraina. Posizione legittima, ma se hai un ruolo dirigente nell’ambito di una maggioranza che sostiene cose diametralmente opposte

“Vito Petrocelli si è posto fuori dalla posizione definita da tutte le forze di maggioranza. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido in alcun modo. E’ la sua legittima posizione, ma il presidente della commissione Esteri ha una funzione di equilibrio e di garanzia che sono incompatibili con le sue dichiarazioni”.

Alessandro Alfieri, senatore del Pd, segretario della commissione Esteri di Palazzo Madama, lo dice dopo l’annuncio che il senatore M5S presidente della stessa commissione non voterà più la fiducia al governo, non voterà il dl Ucraina e non lascerà la presidenza dell’organismo parlamentare.

“Se vuole essere e coerente con il suo ragionamento Petrocelli deve trarre le conseguenze rispetto alla sua scelta”, dice Alfieri. Si tratta di “un tema interno al M5S ed e’ giusto che il Movimento lo affronti al suo interno- conclude il senatore Dem- Noi abbiamo un rapporto di proficua collaborazione con loro, e’ giusto che loro risolvano la questione”.