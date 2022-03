Lukashenko: "Pronti ad attaccare l'Ucraina, o Zelensky accetta le proposte di Putin o firmerà la resa"

globalist

17 Marzo 2022 - 18.26

Il burattino di Putin minaccia. “Se l’Ucraina continua a intensificare delle azioni contro la Bielorussia risponderemo”. A sostenerlo è il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko in un’intervista al canale tv Giappone ‘Tbs’ secondo quanto riferisce l’agenzia bielorussa ‘Belta’. “Al momento del conflitto del 23-24 febbraio – sottolinea – stavano progettando di colpire il territorio della Bielorussia. L’abbiamo impedito. L’Ucraina viola il nostro confine di stato con dispositivi aerei e elicotteri”, sostiene il leader bielorusso.

E ancora: “La Russia offre all’Ucraina, lo so per certo, una versione assolutamente accettabile dell’accordo. E oggi è ancora possibile che l’Ucraina possa concordare con la Russia questo accordo. Se Zelensky non lo fa, allora, credetemi, dovrà firmare un atto di resa in breve tempo. La Russia non perderà in questa guerra.

Ne sei convinto al 100% anche tu”.

