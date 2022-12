Zelensky: "Siamo pronti a tutti i possibili scenari di difesa, anche in caso di attacco da nord (Minsk)"

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2022 - 09.30

Il presidente Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio quotidiano serale, ha riferito di avere avuto oggi una riunione con lo Stato maggiore in cui si è discusso “in gran dettaglio” della situazione nelle regioni di Donetsk e Luhansk”, dicendo che “è stata anche discussa in dettaglio la questione dei confini”. “Anche la protezione del confine con Russia e Bielorussia è una costante priorità”, ha detto Zelensky, aggiungendo che “ci stiamo preparando per tutti i possibili scenari di difesa”.

“Stiamo già preparando un vertice speciale questo inverno. Un vertice per la pace. Per il nostro Paese e per qualsiasi altra nazione che possa subire la stessa aggressione, lo stesso terrore che la Russia ha portato nella nostra terra” ha sottolineato Zelensky nel suo discorso serale. “La formula di pace ucraina consiste in dieci punti chiari che sono in grado di creare una nuova architettura di sicurezza di importanza globale”, ha aggiunto Zelensky, invitando “i nostri partner a mostrare la loro leadership nel garantire la pace nello stesso modo in cui la leadership di vari paesi e vari statisti si sta attualmente dimostrando nella difesa della libertà. Combattiamo insieme per l’Ucraina, per i valori che uniscono l’Europa e il mondo democratico, per il valore globale della vita. Per tutto ciò che la Russia sta cercando di distruggere”.