Lukashenko: "Siamo pronti a offrire più aiuti alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina"

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2023 - 18.52

Un fantoccio al guinzaglio di Mosca senza la quale sarebbe già stato cacciato a furor di popolo. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha affermato che il suo Paese è “già disponibile” a offrire maggiore assistenza alla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.

Parlando durante una visita di Stato in Zimbabwe, un alleato della Russia, Lukashenko ha sottolineato che Mosca non ha bisogno di “alcun aiuto” in questo momento.

Alla domanda se avesse l’obbligo di rafforzare il sostegno a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina, ha aggiunto: “se i nostri fratelli russi hanno bisogno di aiuto, siamo sempre pronti a offrire tale assistenza”.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, stretto alleato del suo omologo russo Vladimir Putin, era in visita nel Paese dell’Africa meridionale per cementare i legami economici e politici tra Bielorussia e Zimbabwe.

Lo Zimbabwe non ha condannato pubblicamente la Russia per aver invaso l’Ucraina.

La Bielorussia non ha impegnato nessuna delle sue truppe nella guerra in Ucraina, ma ha permesso alla Russia di organizzare parte della sua invasione dal suo territorio lo scorso febbraio ed è stata anche un trampolino di lancio per i missili russi in Ucraina.