Guerra, Biden vuole dare all'Ucraina 600 droni kamikaze per distruggere i mezzi russi

16 Marzo 2022 - 14.19

Ci saranno sicuramente i razzi anti carro e anti aereo che già stanno avendo successo, i Javelin e gli Stinger. Ma una nuova arma potrebbe essere fornita: si tratta degli Switchblade 600, detti anche i droni kamikaze. Sono dei mini droni a controllo remoto in grado di distruggere un carro armato.

Gli Switchblade sono prodotti dalla americana AeroVironment e nella versione più grande ha un peso di circa Kg. E’ quindi facilmente trasportabile e in 10 minuti è in grado di essere configurato. Progettato per volare per volare ad una velocità di 40 km/h per circa 20 minuti per poi rimanere sul luogo di attacco altri 20. Il suo raggio d’azione è di circa 80 km e quando ha identificato l’obiettivo va in caduta e lo colpisce ad una velocità di circa 115 Km/h. Per questo riesce a infilarsi come una lama di coltello dentro il suo target dove poi fa esplodere la testata che trasporta con sé.

Il suo controllo è gestito attraverso un tablet ma può agire anche in maniera autonoma dando così la possibilità al proprio pilota di fuggire prima che l’attacco sia portato a termine. Il controllo attraverso il Gps avviene su una linea crittografata e non disturbabile.

Il prezzo contenuto, circa 6mila dollari a drone, lo trasformano quindi in un micidiale ordigno che nelle mani della resistenza ucraina potrebbe infliggere pesanti perdite all’armata di Putin.