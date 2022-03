Ucraina, il Pentagono: "In stallo l'avanzata delle forze russe verso le grandi città"

globalist

14 Marzo 2022 - 18.23

In un briefing riportato dalla Cnn il Pentagono ha affermato che l’invasione russa dell’Ucraina “rimane in una situazione di stallo”. La difesa americana ha precisato che le forze che si muovono verso Kiev, compreso l’ormai famigerato convoglio che arriva da nord, non hanno fatto progressi considerevoli durante il weekend, nonostante i tentativi di “far affluire le forze dietro gli elementi più avanzati”.

In stallo anche gli assalti alle città di Chernihiv e Kharkiv, con i russi che hanno spostato una forza con circa 50-60 veicoli blindati verso la cittadina di Izium, forse per bloccare il flusso delle forze ucraine che arrivano dall’ovest.

Gli ucraini continuano ancora a difendere Mariupol, anche se la città martirizzata dagli attacchi russi rimane del tutto isolata. Secondo le fonti americane, i russi non sono riusciti ad avvicinarsi maggiormente a Mykolaiv, da dove, una volta conquistata, potrebbero muoversi verso Odessa o, a nord, verso Kiev.