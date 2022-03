Twitter lancia una versione protetta per evitare la censura della Russia di Putin

globalist

10 Marzo 2022

Guerra in Ucraina e guerra alla censura di Putin che ha militarizzato l’informazione.

Per bypassare la sorveglianza e la censura in Russia, Twitter – limitato dalle autorità di quel Paese – ha lanciato una versione con la protezione della privacy, conosciuta anche come servizio «onion» (parola che costituisce il suffisso al posto di .com).

Gli utenti possono accedere alla versione protetta se scaricano il browser Tor, che consente di entrare in quello che è definito il `dark web´. Una rete che include siti illegali e/o criminali ma spesso usata dalle persone per restare anonime per motivi di sicurezza o per accedere a siti censurati dai governi.

Mosca ha bloccato l’accesso a Facebook e limitato Twitter per ridurre il flusso di informazioni sulla guerra in Ucraina.

Entrambe le società hanno annunciato che stanno lavorando per ripristinare l’accesso agli utenti dentro la Russia, dopo aver già bloccato i media statali russi.