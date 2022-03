Kiev sfida il leader ceceno filo-Putin: "Kadyrov dimostri il suo valore sul campo e non su Istagram"

globalist

6 Marzo 2022 - 21.48

I ceceni sono andati in Ucraina per aiutare le truppe di Putin ad occupare il paese e in più occasioni hanno dichiarato il loro odio e la loro determinazione contro le autorità di Kiev.

“Gli inafferrabili ‘uomini di Kadyrov’ sul territorio ucraino. La propaganda russa grida ininterrotta ‘ecco che vengono i ‘kadyrovtsy’ in Ucraina e poi vedrete'”. Mi rivolgo pubblicamente a Ramsan Kadyrov: perché stai nascosto in Cecenia? Vieni da noi in Ucraina. Mettiti in testa al gruppo d’assalto di Kiev, di Kharkiv, di Mariupol e dimostra la tua bravura e fedeltà a Putin sul campo, non su Instagram”. Lo ha scritto il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko nel suo canale Telegram, rivolgendosi al presidente della Repubblica Cecena Ramzan Kadyrov.

“Cadrà qui come una lurida locusta”, ha aggiunto Gerashchenko. “Siamo tutti mortali. Soltanto che i militari ucraini muoiono da eroi, invece i russi, i ceceni e i buriati moriranno come luride locuste”.