Guerra in Ucraina, Orban vieta il passaggio di armi destinate a Kiev

28 Febbraio 2022 - 17.18

Guerra in Ucraina, Orban (che ha sempre guardato a Putin con occhi benevoli) ora volta (in parte) le spalle a Kiev. L’Ungheria vieterà il passaggio sul suo territorio di armi letali dirette in Ucraina. “Il popolo ungherese non vuole la guerra. Vogliamo la pace con i vicini”, ha detto il ministro magiaro degli Esteri, Péter Szijjártó citato dal quotidiano ‘Magyar Nemzet’, in occasione di una vista a Pristina, in Kosovo.

L’Ungheria è il paese dell’Ue che finora ha avuto i rapporti più stretti con il Cremlino. Budapest ha approvato tutte le sanzioni Ue e l’uso del Fondo europeo per la pace per mandare armi di difesa in Ucraina. Malgrado ciò, ha spiegato Szijjártó, “oggi abbiamo deciso di non permettere il passaggio di armi letali attraverso l’Ungheria, perché potrebbero essere facilmente obiettivo di attacchi militari”.

“Questa decisione si basa sulla sicurezza dell’Ungheria e della comunità magiara di Transcarpazia”, ha aggiunto riferendosi alla regione più occidentale dell’Ucraina, al confine con Ungheria Polonia, Slovacchia e Romania.

Il ministro ha sottolineato come Budapest stia preparando “una delle maggiori operazioni umanitarie nella storia” per aiutare la popolazione della Transcarpazia, usando fondi 600 milioni di fiorini (1,6 milioni di euro).