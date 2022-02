Ucraina, Blinken rilancia il dialogo: "Vedrò Lavrov se non ci sarà l'invasione russa"

globalist

20 Febbraio 2022 - 17.45

Tra Ucraina e Russia e tra Mosca e Washington sono momenti di alta tensione e si sta cercando di scongiurare un colpo di mano che porterebbe disastri per tutti.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiarito oggi che vedrà Sergei Lavrov mercoledì prossimo “se la Russia nel frattempo non invaderà l’Ucraina“. In un’intervista alla Cnn, il capo della diplomazia di Washington ha detto: “Se non invade, ci sarò, spero che ci sarà anche lui. Farò tutto il possibile per vedere se una può avanzare una soluzione diplomatica a questa crisi creata dalla Russia e dalla sua aggressione contro l’Ucraina“.

Blinken ha ricordato che gli Stati Uniti “hanno messo sul tavolo alcune idee che possiamo perseguire che rafforzerebbero la sicurezza” per la Russia, l’America e l’Europa. “Questa è la conversazione che mi piacerebbe avere con il ministro Lavrov, dipende interamente se la Russia invade o meno”.