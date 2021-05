Israele e la guerra di Gaza: cinque ragioni di un fallimento

admpumiddle

Una guerra inutile. Una guerra fallimentare. La guerra di Gaza. Voluta dall’”imputato criminale Netanyahu”. A darne conto, su Haaretz, è uno dei più autorevoli analisti israeliani, Aluf Benn

“A partire dal suo nono giorno, l'Operazione Guardian of the Walls a Gaza si è trasformata nella guerra di confine più fallimentare e inutile di Israele di sempre, anche se misurata contro la dura concorrenza dei campioni della Seconda Guerra del Libano, e delle operazioni Pillar of Defense, Cast Lead e Protective Edge a Gaza. Siamo stati testimoni di un grave fallimento militare e diplomatico che ha messo in luce grandi carenze nei preparativi e nelle prestazioni dell'esercito e nella leadership di un governo confuso e impotente. – scrive Benn - Invece di perdere tempo in un inutile sforzo per creare un'"immagine di vittoria" mentre causa morte e distruzione a Gaza e sconvolge vite in Israele, il primo ministro Benjamin Netanyahu deve fermarsi ora e concordare un cessate il fuoco - e sperare che il fallimento venga dimenticato dall'opinione pubblica tanto rapidamente quanto il disastro del Monte Meron. In un mondo più perfetto, sarebbe opportuno aggiungere qui "e ordinare una pulizia completa delle Forze di Difesa Israeliane". Ma l'imputato criminale Netanyahu, che sta lottando per mantenere la sua residenza ufficiale in Balfour Street, non ha né l'autorità né il potere politico per guidare un tale necessario cambiamento.

Cinque ragioni di un fallimento

Questi sono i maggiori problemi rivelati finora nei preparativi e nella condotta della guerra:

1. Israele aveva concentrato la sua attenzione militare nell'ultimo decennio sulla "campagna tra le guerre" nel nord e sulla lotta con l'Iran. Gaza era considerata un fronte secondario che poteva essere affrontato con misure economiche - con il finanziamento di Hamas da parte del Qatar con l'appoggio israeliano; con un certo allentamento del blocco di Gaza, come permettere l'ingresso di materiali da costruzione; e con l'investimento (giustificabile) in misure difensive, prima fra tutte Iron Dome e la barriera di tunnel sotterranei al confine con Gaza, che ha dato prova di sé frustrando i tentativi di Hamas di penetrare in Israele via terra e minimizzando i danni alle comunità di confine. Hamas era visto come un cattivo vicino, ma debole e isolato. L'unica questione che interessava l'opinione pubblica israeliana era il periodico dibattito sulla restituzione dei prigionieri israeliani e dei corpi dei soldati. Per quanto ne sappiamo, nessun funzionario dell'intelligence ha avvertito che Hamas potrebbe con un piccolo sforzo uscire dalla gabbia in cui Israele l'ha messo ed emergere alla testa della lotta palestinese per al-Aqsa, oltre ad allargare la frattura tra Israele e la nuova amministrazione del presidente Joe Biden.

2. A causa del fallimento dell'intelligence nello stimare le intenzioni e le capacità di Hamas, si è verificato un fallimento tattico dell'intelligence: L'esercito non aveva accumulato abbastanza obiettivi di qualità a Gaza la cui distruzione avrebbe potuto causare il crollo della volontà e della capacità di Hamas di attaccare il fronte interno di Israele. L'aviazione ha colpito molti obiettivi che Hamas dovrà ricostruire, ma non è stato sufficiente. Le ore di volo e le munizioni spese dall'esercito hanno un costo economico, proprio come i tunnel e i razzi di Hamas. Come scrisse una volta il gen. Israel Tal: ‘Quando la strategia deriva dalla tattica, si vincono le battaglie e si perdono le guerre’.

Si può nutrire il pubblico con telegiornali che parlano con arroganza enfatica dei ‘dolorosi colpi che abbiamo inferto ad Hamas’ e mostrare il pilota che ha ucciso un comandante della Jihad Islamica - dimenticando che si trattava di un caccia avanzato con armamenti di precisione che attaccava un condominio - come una versione moderna di Giuda il Maccabeo o Meir Har-Zion. Ma tutti questi strati di trucco non possono coprire la verità: l'esercito non ha idea di come paralizzare le forze di Hamas e metterlo fuori gioco. Distruggere i suoi tunnel con bombe potenti ha rivelato le capacità strategiche di Israele senza causare alcun danno sostanziale alle capacità di combattimento del nemico.

Supponendo che 100, 200 o anche 300 combattenti siano stati uccisi, questo farebbe cadere il dominio di Hamas? O i suoi sistemi di comando e controllo? O la sua capacità di lanciare razzi contro Israele? La riduzione del numero di obiettivi di qualità è evidente nel crescente numero di vittime civili man mano che la campagna è andata avanti.

3. Un anno di coronavirus ha abituato il pubblico israeliano a scuole chiuse, strade vuote e un aeroporto chiuso. Ha dimostrato resilienza di fronte ai razzi da Gaza, come ha fatto di fronte a una pandemia dalla Cina. Invece, il trauma pubblico si è concentrato sul crollo della coesistenza tra ebrei e arabi all'interno di Israele più che sul conflitto esterno. Ciononostante, Hamas ha gravemente danneggiato il tessuto di vita di Tel Aviv e del sud, e i militari non sembrano in grado di fermarlo dopo una settimana e mezzo di spari.

4. Le forze di terra di Israele sono state consegnate al ruolo marginale di ingannare e confondere il nemico a scendere nei tunnel nella speranza di intrappolarlo attraverso gli attacchi aerei. Anche questo non sembra aver avuto successo - un gran numero di combattenti di Hamas non erano all'interno dei tunnel che sono stati bombardati.

È un bene che nessuno abbia contemplato una vera operazione di terra a Gaza, che porterebbe a pesanti perdite. Israele non ha obiettivi che giustifichino un'operazione del genere, e questa volta non ci sono appelli per "entrare" e invadere Gaza, nemmeno dall'estrema destra della mappa politica. In ogni caso, il timore è che le forze di terra non siano in grado di entrare nella mischia e siano impreparate al combattimento.

5. Vale la pena ricordare le parole del profeta arrabbiato, il Magg. Gen. (della riserva) Yitzhak Brik, il più acuto critico dei vertici dell'esercito negli ultimi anni, che avvertiva che la prossima guerra sarebbe stata combattuta sul fronte interno, che Israele non aveva risposte agli attacchi con migliaia di missili, e che le sue forze di terra non sono in grado di combattere. Brik parlava di una futura guerra con Hezbollah, la cui potenza di combattimento è molto maggiore di quella di Hamas. Ma l'attuale conflitto dovrebbe essere visto come un assaggio di ciò che verrà, e non sembra buono. Iron Dome ha abbattuto la maggior parte dei razzi e ha salvato molte vite, ma ha faticato a far fronte agli sbarramenti concentrati. Il fronte interno israeliano non è mai stato colpito da una tale quantità di armi. Ashkelon si è trasformata in una città fantasma e le case senza riparo sono state abbandonate. Ma tutto questo è minuscolo rispetto a ciò che Hezbollah è capace di fare.

Di fronte a risultati così limitati, Netanyahu farebbe bene a fermarsi ora e a consegnare a Biden un piccolo risultato chiamando il cessate il fuoco immediato che il presidente ha cercato. Non c'è motivo di continuare a martellare la sacca di sabbia di Gaza mentre si ferma la vita nel sud e nel centro di Israele. Sistemare l'esercito, a quanto pare, dovrà aspettare che Israele abbia una nuova leadership”, conclude Benn.

Le armi senza politica

Annota su Internazionale Pierre Haski, direttore di France Inter: “Esistono due modi per mettere fine a una guerra: la vittoria totale di uno schieramento o un cessate il fuoco quando se ne presentano le condizioni. Tra il movimento palestinese Hamas, nella Striscia di Gaza, e Israele, è chiaro che si lavora per il secondo scenario. I razzi di Hamas non possono sconfiggere Israele, e lo stato ebraico non ha alcun desiderio di riprendere il controllo della Striscia di Gaza e dei suoi due milioni di abitanti, un incubo per il suo esercito. Resta da capire quando arriverà il cessate il fuoco, e a quali condizioni. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è riunito il 16 maggio in videoconferenza. È un passaggio obbligato per dare legittimità a un accordo, ma non è in quella sede che si troverà l’intesa. Le discussioni serie si svolgono fra i tre o quattro attori che possono influenzare le parti belligeranti: gli Stati Uniti, indispensabili per negoziare con Israele; alcuni paesi chiave come l’Egitto, che condivide un confine con Gaza; il Qatar, che mantiene un legame privilegiato con Hamas; e la Giordania, che ha la responsabilità della gestione della spianata delle moschee a Gerusalemme Est, punto di origine in corso.

Per il cessate il fuoco è senza dubbio questione di giorni – prosegue Haski - Tutto lascia pensare che questa guerra non durerà quasi due mesi come quella del 2014. Hamas ha già raggiunto il suo obiettivo, ovvero mostrare di essere l’unica forza a difendere Gerusalemme Est per poter rivendicare la leadership palestinese.

Israele sostiene che gli serve ancora tempo per raggiungere il suo scopo, ovvero distruggere il maggior numero possibile di infrastrutture di Hamas prima di fermare la sua offensiva. Da ciò deriva il ritmo incessante dei bombardamenti, lanciati a costo di fare più vittime tra i civili (compresi i bambini) o di colpire un obiettivo molto contestabile come il palazzo che ospitava i mezzi d’informazione distrutto il 15 maggio a Gaza. Ogni giorno che passa il bilancio si aggrava, e questo lo rende sempre più indifendibile da chi, come gli Stati Uniti e l’Europa, insiste sul diritto di Israele a difendersi. Se il cessate il fuoco arriverà in settimana, sia Hamas sia Israele potranno rivendicare una vittoria. Ma niente sarà risolto, perché il silenzio delle armi non è la pace”, conclude il direttore di France Inter.

Come dargli torto...