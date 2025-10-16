Hamas spara indisturbato contro gli oppositori a Gaza: la Striscia è il regno del caos armato

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

16 Ottobre 2025 - 22.31

ATF

Gaza, il regno del caos armato. Dove tutto manca, tranne le armi. E mai mancheranno. Gaza, dove a dettar legge erano e restano quelli che un’arma in pugno ce l’hanno e con quella dettano legge. Non solo Hamas, ma i vecchi clan tribali, i giovani sopravvissuti alla mattanza israeliana che hanno imparato che senza un’arma non sei nessuno. Così stanno le cose. E non dal 7 ottobre 2023.

Comprendere non è giustificare. Comprendere è essere entrati almeno una volta nella vita a Gaza, immergendosi in una situazione asfissiante, claustrofobica. Chi scrive a Gaza è stato decine di volte e in tempi diversi. Ho conosciuto e intervistato i leader di Hamas, quasi tutti uccisi o in carcere. Ho visitato i campi profughi, sono entrato nelle case dei gazawi, gente meravigliosa, ospitale. Generazioni che hanno conosciuto soltanto dolore, rabbia, una vita che non è tale. Che hanno conosciuto Israele per la morte che portava, per l’assedio che ha fatto di Gaza la più grande prigione a cielo aperto al mondo. Ehud Barak, ex primo ministro laburista, il militare più decorato nella storia dello Stato ebraico, una volta confessò a Gideon Levy che se fosse stato palestinese, probabilmente sarebbe stato un terrorista.

A Gaza oggi c’è una tregua. Non la pace. Una tregua che i falchi di Tel Aviv vorrebbero affossare. Se non lo hanno già fatto è solo per non far infuriare il loro santo protettore: Donald Trump da Washington.

Ma la tregua è appesa a un filo. I perché li documenta, su Haaretz, Yaniv Kubovich, forse il giornalista israeliano che più conosce la realtà delle Forze armate israeliane.

Hamas spara indisturbato contro gli oppositori a Gaza mentre l’Idf ha le mani legate dalla mancanza di dettagli sul cessate il fuoco a Gaza

Scrive Kubovich: “L’incertezza sui dettagli del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas, entrato in vigore lunedì, sta creando confusione tra i soldati israeliani, hanno riferito a Haaretz comandanti e soldati di combattimento.

Secondo un ufficiale le cui truppe combattenti si sono ritirate da Gaza negli ultimi giorni, i soldati possono vedere dai posti di osservazione che i membri armati di Hamas stanno sparando ai palestinesi che hanno cercato di opporre resistenza o che sono sospettati di aiutare Israele, ma hanno ricevuto l’ordine di non intervenire.

In base al cessate il fuoco, l’esercito si è ritirato su una nuova linea di schieramento, soprannominata linea gialla, che lascia comunque a Israele il controllo di circa metà della Striscia. L’ufficiale ha detto che i soldati israeliani hanno l’ordine di astenersi dall’attaccare i militanti di Hamas a meno che non attraversino la linea gialla.

“Quello che sta succedendo oggi a Gaza è inconcepibile”, ha detto l’ufficiale. “Comincia a sembrare un massacro. Ci sono decine di morti e centinaia di feriti tra i clan sospettati di aiutare Israele”.

Il passaggio dal combattere i membri armati di Hamas all’ignorare il loro comportamento, sta lasciando i soldati impotenti, ha aggiunto.

“Dopo due anni [di guerra], stare seduti a guardare gli uomini armati di Hamas sugli schermi [dei computer] mentre effettuano la ‘pulizia’ indisturbati non è semplice per noi comandanti e soldati”, ha detto l’ufficiale. “Non abbiamo nulla a che fare con questo. Chiunque si aspetti che Israele aiuti quegli stessi clan si sbaglia. Sembra che Israele li abbia lasciati ad affrontare la situazione da soli”.

“Non è che si tratti delle persone più giuste, ma chiunque pensasse che sarebbero state un’alternativa governativa all’esercito israeliano ha scoperto, nel giro di poche ore, quanto siano irrilevanti e quanto Hamas abbia mantenuto il suo potere a Gaza”, ha aggiunto.

Percorrendo la recinzione di confine di Gaza, è facile capire che per l’Idf la guerra è finita, almeno per come è stata combattuta negli ultimi due anni. Per dare ai residenti delle zone di Israele vicine al confine con Gaza una visione che rifletta un ritorno alla normalità, si possono vedere soldati nella zona che ripuliscono gli avamposti che erano stati istituiti durante la guerra.

Allo stesso tempo, a molti riservisti dell’Idf è stato permesso di tornare a casa. “Non ha senso lasciarli ad aspettare nella base”, ha detto un vicecomandante di battaglione. Tuttavia, la maggior parte di loro non è stata congedata dalla riserva.

Ora i funzionari dell’Idf stanno aspettando la seconda fase dell’accordo mediato dagli Stati Uniti, durante la quale saranno definiti i dettagli per il funzionamento di un sistema di supervisione congiunto dell’accordo.

I funzionari della difesa non sanno come sarà distribuita l’autorità sul campo tra l’esercito e la cosiddetta forza di stabilizzazione internazionale che dovrebbe entrare nella Striscia. Non sono nemmeno sicuri se l’Idf sarà autorizzata ad attaccare Hamas se non rispetterà i termini dell’accordo, o se tale autorità sarà concessa alla forza multinazionale.

“L’esperienza passata dimostra che affidarsi alle forze straniere non funziona”, ha detto un ufficiale di alto rango. “Tutti stanno aspettando di vedere cosa verrà deciso nei colloqui. Al momento è prevista una cerimonia per l’istituzione dell’organismo internazionale, ma al di là di una bella cerimonia, nessuno sa come dovrebbe funzionare”.

Nel frattempo, il capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir ha nominato il maggiore generale Yaakov Dolef responsabile del coordinamento con la forza di stabilizzazione internazionale.

Dal ritiro dell’Idf dietro la linea gialla, un gran numero di truppe di ingegneria e fanteria dell’Idf hanno lavorato per ripulire il perimetro in cui Israele intende rimanere alla fine della guerra.

I funzionari dell’Idf hanno chiesto alla leadership politica di decidere che non ci sarà alcuna presenza civile palestinese nella zona, anche se ciò significa ritirarsi di alcune centinaia di metri in più.

“Non istituiremo un’Area C a Gaza”, ha detto un ufficiale che conosce bene la situazione, riferendosi all’area della Cisgiordania in cui Israele, e non l’Autorità Palestinese, ha il pieno controllo. “La zona cuscinetto deve rimanere un’area di sicurezza senza che l’Idf si assuma la responsabilità della popolazione locale che si trasferirebbe accanto ad essa lungo i corridoi”.

Così Kubovich.

La guerra di Netanyahu a Gaza è finita, ma la sua guerra contro la magistratura israeliana continua

Spiega, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Uri Misgav: “L’unica campagna strategica che Benjamin Netanyahu ha condotto negli ultimi anni è quella volta ad annullare il suo processo penale. L’Iran, lo Yemen, la Siria, il Libano e persino la Striscia di Gaza erano e sono tuttora tappe tattiche lungo il percorso verso questo obiettivo più grande.

Gli israeliani che erano così ingenui da pensare il contrario ne hanno avuto la prova durante la festività di Sukkot di questa settimana, in un evento che avrebbe dovuto essere festoso e storico. Il discorso di Donald Trump alla Knesset per celebrare il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra durata due anni è stato contaminato dalla bizzarra richiesta del presidente degli Stati Uniti al presidente Isaac Herzog di concedere la grazia al primo ministro.

Dato che Trump dice sciocchezze anche ai giornalisti, è diventato subito chiaro che stava acconsentendo a una richiesta. (“Ho detto [a Netanyahu] che non volevo sollevare la questione del perdono”). Per inciso, i portavoce di Netanyahu, Jacob Bardugo e Yinon Magal, hanno amplificato la questione ancora prima della visita di Trump.

Anche Herzog sembrava imbarazzato, e giustamente. Sa bene che la legge israeliana non offre alcuna via diretta del tipo di cui Trump stava blaterando, e lo ha anche spiegato, non per la prima volta. Il perdono può essere preso in considerazione solo dopo che è stata presentata una richiesta, e una richiesta può essere presentata solo dopo una condanna.

È vero che nella storia israeliana esiste un precedente che aggira questa regola, grazie al padre di Herzog, il presidente Chaim Herzog, che nel 1986 ha graziato gli agenti dei servizi di sicurezza dello Shin Bet accusati di aver ucciso due terroristi palestinesi subito dopo la loro cattura, nel caso dell’autobus 300. Ma quella grazia fu concessa prima ancora che gli uomini fossero processati, non dopo cinque anni di processo.

Tuttavia, tutto il discorso sulla grazia non è la radice del problema, ma solo un sintomo. Un uomo che si permette, per due volte, di fare pressione su un presidente americano affinché intervenga pubblicamente nel suo processo penale, anche mentre sta attaccando l’Iran (la prima volta) o sta negoziando un accordo per gli ostaggi (la seconda), è capace di tutto.

Nel momento in cui è stata presentata in tribunale l’accusa intitolata “Lo Stato di Israele contro Benjamin Netanyahu”, è stata dichiarata guerra in risposta: “Netanyahu contro lo Stato di Israele”. Questa guerra di annientamento ha preso di mira il sistema giudiziario – che gli ha permesso di essere indagato e processato – e più in generale la democrazia israeliana, che fino ad allora aveva garantito indipendenza e immunità a quel sistema giudiziario.

Di conseguenza, nel momento in cui a Netanyahu è stato imposto un accordo per riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra, la sua guerra lampo contro il sistema giudiziario è immediatamente ripresa. La decisione di non invitare l presidente della Corte Suprema Isaac Amit e il procuratore generale Gali Baharav-Miara alla Knesset per il discorso di Trump è stata deliberata. Lo scopo era quello di contrassegnarli come bersagli, di isolarli e umiliarli. Per segnare la ripresa ufficiale del colpo di Stato del governo (che in pratica non si è mai interrotto). Per Netanyahu e i suoi collaboratori, ci sono tre ragioni fondamentali per farlo.

Il primo è impedire l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sul 7 ottobre. Durante la guerra, Netanyahu ha spiegato la sua opposizione con l’argomento assurdo che “è inconcepibile che gli ufficiali vadano in giro con gli avvocati invece di combattere”. Ma ora che c’è un cessate il fuoco, ha dovuto trovare una soluzione diversa, poiché le richieste di istituire tale commissione riprenderanno e si intensificheranno.

Qualsiasi commissione di questo tipo sarebbe guidata da un giudice della Corte Suprema in pensione o almeno da un ex presidente del tribunale distrettuale. Inoltre, ci sono petizioni pendenti presso la Corte Suprema che chiedono l’istituzione di tale commissione. Di conseguenza, è stato necessario attaccare ancora una volta la Corte e affermare che è illegittima perché il suo presidente “si è eletto da solo”.

Il secondo motivo è l’interesse di Netanyahu a ostacolare elezioni libere e regolari. È qui che entra in gioco la Commissione elettorale centrale, che dovrebbe essere presieduta da un giudice anziano della Corte Suprema. Se e quando la coalizione di governo distruggerà la Legge fondamentale sulla Knesset o impedirà ai cittadini arabi (“sostenitori del terrorismo”) di candidarsi, la Corte Suprema sarà chiamata a intervenire. Di conseguenza, è fondamentale dipingerla come politica e non rappresentativa del “popolo”.

Il terzo motivo, ovviamente, è quello di annullare o almeno ritardare il processo stesso. E infatti, il ministro della Giustizia Yariv Levin e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato mercoledì che intendono presentare una legge per ridurre il numero di udienze settimanali.

Non appena la festa ebraica di Simhat Torah si è conclusa martedì sera, il tribunale di Netanyahu ha emesso un ordine esplicito ai membri del suo partito Likud, richiedendo la loro presenza al processo di mercoledì. L’ordine è stato scrupolosamente rispettato dal presidente della Knesset Amir Ohana e dai ministri Nir Barkat, Yoav Kisch, Shlomo Karhi, Miki Zohar e Idit Silman.

Il quadro è chiaro. L’organizzazione criminale di Netanyahu non ha concesso al pubblico nemmeno un momento di tregua. Al contrario, ha ripreso la sua guerra contro i cittadini israeliani. Dobbiamo rispondere al fuoco con la stessa ferocia”, conclude Misgav.

La resistenza antifascista continua.