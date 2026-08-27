Chernobyl, quarant’anni dopo: dentro il disastro che cambiò la storia, in arrivo una docuserie

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27 Agosto 2026 - 18.39 Culture

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Quarant’anni dopo l’esplosione del reattore numero 4, Chernobyl continua a essere molto più di una pagina della storia del Novecento. È il simbolo di una catastrofe tecnologica, politica e umana che ancora oggi interroga il rapporto tra potere, informazione e responsabilità. A riportare l’attenzione sul disastro del 26 aprile 1986 è Chernobyl: Inside the Meltdown, la nuova docuserie in quattro episodi di National Geographic, diretta da Tom Cook ed Erica Jenkin e disponibile su Disney+.

La produzione ricostruisce le ore e i mesi successivi all’incidente attraverso nuove testimonianze dei sopravvissuti, immagini d’archivio, documenti e ricostruzioni. Il racconto parte dalle prime drammatiche ore, quando i vigili del fuoco raggiunsero la centrale senza conoscere la reale portata della contaminazione, mentre le autorità sovietiche tentavano di contenere non soltanto l’emergenza nucleare, ma anche la diffusione delle informazioni.

La nube radioattiva, intanto, si estendeva oltre i confini dell’Unione Sovietica e trasformava un incidente inizialmente trattato come questione interna in una crisi internazionale. Nei giorni successivi cominciarono le evacuazioni, mentre piloti, tecnici, militari e lavoratori venivano impiegati nelle operazioni di contenimento e bonifica. Attorno alla centrale fu istituita una zona di esclusione di trenta chilometri e sul reattore distrutto venne costruito il grande sarcofago di cemento destinato a limitarne le emissioni.

Uno dei temi centrali della docuserie è proprio il prezzo umano pagato da chi fu chiamato a intervenire. Adam Higginbotham, giornalista e scrittore britannico e autore del volume Mezzanotte a Cernobyl, ricorda come migliaia di uomini furono impiegati per rimuovere dal tetto degli edifici materiali altamente radioattivi, spesso con protezioni improvvisate e tempi di esposizione ridotti a pochi minuti o addirittura secondi.

Per Higginbotham, il disastro mise in luce non soltanto errori tecnici, ma anche le profonde fragilità del sistema sovietico: segretezza, disinformazione, impreparazione e una gestione dell’emergenza nella quale la tutela della popolazione finì troppo spesso in secondo piano. La serie segue anche le successive indagini, i processi ai responsabili della centrale e il progressivo emergere di una verità molto più complessa di quella inizialmente raccontata dalle autorità.

Tra le figure rievocate c’è anche quella dello scienziato Valerij Legasov, membro della commissione incaricata di indagare sull’incidente e protagonista degli sforzi per limitare le conseguenze della catastrofe. La sua storia, già resa celebre dalla serie HBO Chernobyl del 2019, diventa nuovamente emblematica del conflitto tra conoscenza scientifica e ragion di Stato. Dopo essersi scontrato con silenzi e reticenze del sistema, Legasov morì suicida nel 1988.

Ma Chernobyl: Inside the Meltdown non guarda soltanto al passato. Il ritorno sul disastro assume un significato particolare nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni intorno agli impianti nucleari presenti nel Paese. Higginbotham richiama proprio il peso simbolico che Chernobyl continua ad avere nell’immaginario collettivo: la paura dell’incidente nucleare, nata nel 1986, può ancora oggi diventare uno strumento di pressione psicologica e politica, Higginbotham afferma in un’intervista all’ANSA:”vediamo i russi bombardare le aree con le centrali nucleari in Ucraina, compresa quella del disastro.Penso che comprendano fin troppo bene il pericolo, è per questo che lo stanno facendo. Vogliono terrorizzare la popolazione ucraina, le persone in tutto il mondo: vogliono far rivivere la paura che è stata creata dal disastro del 1986″

A quarant’anni di distanza, Chernobyl rimane così una ferita aperta nella memoria europea. Non soltanto per le conseguenze ambientali e sanitarie dell’esplosione, ma perché il disastro ha mostrato quanto possano essere devastanti il silenzio delle istituzioni e la manipolazione delle informazioni durante una crisi. La nuova docuserie prova a restituire quella storia alle voci di chi l’ha vissuta, trasformando la ricostruzione di una tragedia del passato in una riflessione che riguarda ancora profondamente il presente.