Ischia, Legambiente: "Il clima sta cambiando e l'Italia continua ad essere impreparata"

27 Novembre 2022 - 10.36

Ischia, un’isola piena di problemi che deve fare i conti con un grave problema di abusivismo, fragilità del territorio amplificato dai cambiamenti climatici che rendono sempre più estremi gli accadimenti meteorologici.

«Davanti alle notizie e alle immagini che arrivano da Ischia, il primo pensiero va ai familiari dei dispersi e la vicinanza concreta va all’intera comunità ischitana. Ringraziamo i volontari, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e tutti coloro che sin dalle prime ore del mattino si stanno sporcando le mani per soccorrere le persone e salvarle dal fango. Una cosa, però, ci insegna la pioggia e il fango caduti sull’Isola Verde: il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata con amministratori e cittadini lasciati spesso soli a fronteggiare impatti di questa dimensione dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che amplificano gli effetti di frane e alluvioni e che stanno causando danni al territorio e alle città mettendo in pericolo la popolazione».

In una nota Legambiente sulla frana che ha colpito in queste ore Casamicciola e la comunità ischitana.