Caldo record, è in arrivo l'anticiclone africano più potente: clima rovente anche sul Monte Bianco

15 Luglio 2022 - 09.25

L’ anticiclone africano da record, che coinvolgerà almeno mezza Europa, è in arrivo. La sesta ondata di caldo ha iniziato a colpire la penisola Iberica con 45 gradi all’ombra e si espande in queste ore verso l’Italia. Il nuovo anticiclone porterà lo zero termico fino a 4.800 metri. Le temperature, dunque, non andranno oggi sottozero nemmeno sul monte Bianco.

Con questa nuova spinta africana, nella lista rovente dei Paesi a rischio caldo estremo potrebbero essere inserite anche Germania, Danimarca e persino Inghilterra, Irlanda e Scozia. In Italia, la nuova risalita nordafricana già da oggi porterà un primo assaggio di una lunga fase calda che, nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a metà della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio.