I Verdi: "Sul 'nucleare pulito' Salvini  ha firmato il manifesto dell'anacronismo e dell'indecenza"

10 Dicembre 2021

Un attacco duro contro un demagogo che, da nemico della transizione ecologa, parla di una tecnologia che ancora non esiste solo per poter evitare di modificare un modello di sviluppo che sta portando il pianeta alla catastrofe.

“Con l’annuncio di voler presentare un odg per riportare il nucleare ‘pulito’ in Italia, Matteo Salvini ha firmato il manifesto dell’anacronismo, dell’indecenza e del falso storico. A braccetto con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha già voltato le spalle alla democrazia dando il suo consenso all’inserimento di una fonte di energia pericolosissima e costosissima come l’energia atomica nella tassonomia verde Ue, il leader della Lega vuole costringere l’Italia ai margini dell’Europa in termini energetici e di modernità. Come Europa Verde e forza ambientalista che ha cuore il futuro del Paese, non permetteremo tale scempio”.

Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.

“A quasi un anno dall’avvento del ‘governo dei migliori’, dopo aver collezionato una lunga serie di occasioni mancate tra un PNRR inadeguato, un ministro che ostacola la transizione, e i recenti fallimenti di G20 e COP26, l’Italia vuole ritornare nel medioevo energetico mentre i maggiori governi europei vanno nella direzione opposta, vale a dire quella di investire sulle rinnovabili per non ipotecare il futuro delle generazioni che verranno. Tutto ciò è surreale”, denunciano Bonelli e Evi, “a cosa sono serviti ben due referendum se la Politica puntualmente mette in discussione il voto democratico dei cittadini? Salvini sale sull’anacronistico carrozzone del nucleare insieme alla Francia, che vuole inserire il nucleare nella tassonomia verde per prendere i finanziamenti europei che verrebbero sottratti alle rinnovabili”.