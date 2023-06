Bonelli contro Meloni: "Il governo usa la paura per fare negazionismo climatico"

globalist Modifica articolo

5 Giugno 2023 - 18.25

“Giorgia Meloni afferma spudoratamente che ‘l’Ecologismo ideologizzato’ avrebbe bloccato tutto in Italia. Ma da quando in Italia governano gli ecologisti? E’ chiaro a tutti che la Premier nella diffusione di fake news. e’ la degna erede di Steve Bannon. Dal momento che la presidente Meloni sembra dimenticare, le ricordo che: Fratelli d’Italia a Modena e Parma si e’ opposta alle vasche di laminazione, che il deputato della Lega Cecchetti si è opposto alle vasche di laminazione a San Vittore Olona e che sempre la Lega si è opposta alle vasche sul fiume Seveso”

Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che prosegue:

“Chi si e’ opposto alla messa in sicurezza del territorio e’ proprio quella destra rappresentata da Giorgia Meloni in persona che fa del negazionismo climatico la propria ideologia per difendere gli interessi economici delle lobby del petrolio. A noi e’ chiaro che la destra italiana, come in Europa , fara’ campagna elettorale per le prossime elezioni europee utilizzando tutte le fake news del negazionismo climatico che sono alimentate da siti che mettono in discussione quello che la scienza afferma.”

“Una cosa e’ certa: il governo ha rinunciato a far pagare gli extraprofitti energetici a Eni ed altri disapplicando la tassa da 11 mld di euro del governo Draghi facendo loro un grande regalo, ed è sempre il governo che ha smontato tutte le politiche a favore del clima utilizzando la fake news che avrebbero danneggiato i ceti sociali deboli, ma in realtà la crisi climatica la pagano i più poveri: dalle alluvioni, alle ondate di calore, all’erosione costiera, alla siccità-desertificazione,” conclude