Trump introduce i dazi al 25% sulle auto: Ue preoccupata, Canada furioso Giorgia Meloni zitta e muta

globalist

27 Marzo 2025 - 12.51

ATF

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato mercoledì l’introduzione di dazi del 25% sulle automobili importate, pochi giorni prima di svelare una serie di imposte su altri beni provenienti da tutto il mondo.

“Quello che faremo è applicare un dazio del 25% su tutte le auto che non sono prodotte negli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump nello Studio Ovale. “Partiamo da una base del 2,5%, che è l’attuale livello, e la portiamo al 25%”.

L’annuncio ha suscitato una rapida condanna da parte dell’Unione Europea e del primo ministro canadese, Mark Carney, che ha definito la misura un “attacco diretto” ai lavoratori canadesi. “Difenderemo i nostri lavoratori, difenderemo le nostre aziende, difenderemo il nostro Paese e lo faremo insieme”, ha dichiarato Carney.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha criticato la decisione definendola “dannosa per le imprese e ancora peggiore per i consumatori”.

Successivamente, Trump ha minacciato ulteriori dazi se l’UE avesse collaborato con il Canada “per arrecare danni economici agli Stati Uniti”.

Scrivendo sulla sua piattaforma social, Truth Social, Trump ha affermato che, se ciò fosse accaduto, “verrebbero imposti dazi su larga scala, ben più elevati di quelli attualmente previsti, per proteggere il miglior amico che ciascuno di questi due Paesi abbia mai avuto!”

Il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, ha dichiarato che il suo governo sta valutando “misure appropriate” in risposta all’annuncio. “Naturalmente, considereremo tutte le opzioni”.

Il settore automobilistico della Corea del Sud affronterebbe “notevoli difficoltà” con l’entrata in vigore dei dazi, e il governo sta pianificando una risposta d’emergenza entro aprile, ha dichiarato il ministro dell’Industria, Ahn Duk-geun, durante un incontro con i rappresentanti del settore giovedì.

I dazi entreranno in vigore la prossima settimana, il 2 aprile, ha affermato Trump, e gli Stati Uniti inizieranno a riscuoterli il giorno successivo. “È molto entusiasmante”, ha detto, suggerendo che la misura stimolerà la crescita economica.

A febbraio, Trump aveva ventilato l’idea di un dazio del 25% sulle auto importate, senza però fornire ulteriori dettagli. Lunedì, il presidente ha lasciato intendere che l’imposizione sui veicoli potrebbe arrivare “nel prossimo futuro”.

Il 2 aprile – una data che Trump ha definito “giorno della liberazione” – è attesa l’introduzione di una serie di cosiddetti dazi di reciprocità: imposte sulle merci importate che, secondo l’amministrazione Trump, sono tassate in modo ingiusto dai partner commerciali degli Stati Uniti.

Trump sostiene da tempo che gli Stati Uniti siano vittime di ingiustizie da parte dei loro partner commerciali e che i dazi siano la migliore soluzione. Tuttavia, in passato ha rinviato o attenuato i suoi piani tariffari in diverse occasioni. La sua posizione ha preoccupato gli investitori, causando forti ribassi nei mercati azionari statunitensi, ed è risultata impopolare sia tra le aziende americane sia tra i consumatori.

Molti economisti hanno espresso allarme, avvertendo che il piano tariffario del presidente rischia di far aumentare i prezzi negli Stati Uniti. Uno studio del consulente automobilistico Anderson Economic Group ha stimato che l’imposizione generalizzata di dazi su Canada e Messico potrebbe far salire il prezzo delle automobili negli Stati Uniti fino a 12.000 dollari.

Messico, Giappone, Corea del Sud, Canada e Germania figurano tra i principali esportatori di automobili verso gli Stati Uniti. Will Scharf, un funzionario della Casa Bianca, ha dichiarato che i nuovi dazi sulle auto potrebbero generare oltre 100 miliardi di dollari di entrate annue per gli Stati Uniti.

Le azioni delle case automobilistiche sono crollate nel trading after-hours e i future sugli indici azionari statunitensi sono scesi, segnalando un’apertura in ribasso per giovedì.

Nel frattempo, Tata Motors, colosso automobilistico indiano, ha perso il 5%, mentre il principale fornitore indiano di Tesla, Sona Comstar, è calato di oltre il 4%, causando un ribasso dell’1,2% nel settore automobilistico della terza economia mondiale.

Le azioni di Hyundai Motor in Corea del Sud sono scese di oltre il 4% e quelle della casa affiliata Kia Corp di più del 3% dopo l’annuncio di Trump. I titoli Hyundai sono avviati verso il loro peggior calo giornaliero dallo scorso ottobre. Hyundai, insieme a Kia, è il terzo produttore automobilistico mondiale per vendite.

Le azioni di Toyota, il principale produttore automobilistico mondiale, sono calate del 3,7% nelle prime contrattazioni a Tokyo, mentre Nissan ha perso il 3,2% e Honda il 3,1%. In Corea del Sud, Hyundai ha registrato un ribasso del 3,4%.

I dazi scuoteranno l’industria automobilistica giapponese, un settore chiave della quarta economia mondiale. Il comparto occupa circa un decimo della forza lavoro del Giappone, mentre i veicoli hanno rappresentato circa un terzo delle esportazioni giapponesi verso gli Stati Uniti lo scorso anno, per un valore di 21,3 trilioni di yen (142 miliardi di dollari).

Parlando prima dell’annuncio di Trump, Masanori Katayama, presidente della Japan Automobile Manufacturers Association, ha dichiarato che un dazio del 25% sulle auto importate “avrebbe un impatto negativo complessivo sulle economie degli Stati Uniti e del Giappone”.

Nonostante la speranza che il Giappone potesse ottenere un’esenzione, finora i ministri di Tokyo non sono riusciti a convincere le controparti statunitensi a escludere dalle tariffe le esportazioni giapponesi di acciaio e veicoli.

Mercoledì, Trump ha affermato che i dazi potrebbero essere neutri per Tesla, l’azienda di veicoli elettrici guidata da Elon Musk. Musk, tuttavia, ha scritto su X che Tesla subirà comunque un impatto significativo: “L’effetto dei dazi su Tesla è comunque rilevante”, ha dichiarato.

Trump ha scritto su Truth Social all’inizio del mese: “Non abbiate paura, vinceremo tutto!!!”, sostenendo che i dazi stanno già “portando denaro” nelle casse del Paese.

Tuttavia, un sondaggio Harris condotto per il Guardian ha rivelato che la maggior parte degli americani è preoccupata per l’impatto dei dazi sulle proprie finanze. Il 90% dei Democratici, il 69% degli indipendenti e il 57% dei Repubblicani hanno dichiarato di essere preoccupati per le tariffe.

Mercoledì, le associazioni di categoria hanno lanciato l’allarme. “Sacrificare decine di migliaia di posti di lavoro su entrambi i lati del confine significa rinunciare alla leadership nordamericana nel settore automobilistico, incoraggiando le aziende a investire e assumere altrove”, ha affermato Candace Laing, presidente e CEO della Camera di Commercio canadese. “Questo aumento delle tasse mette a rischio stabilimenti e lavoratori per generazioni, se non per sempre”.