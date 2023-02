Inflazione, il report di Altroconsumo: "1 italiano su 3 è in difficoltà economica"

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 11.59

Inflazione, Altroconsumo ha pubblicato il suo ultimo report sui “danni” provocati dall’aumento del costo della vita – e dalla contemporanea immobilità degli stipendi. Secondo il report, 1 italiano su 3 è in serie difficoltà economiche. Il 42% si trova in difficoltà a pagare le bollette, mentre il 20% acquista meno prodotti alimentari. Cambiano le abitudini legate al cibo, il 20% delle persone compra meno prodotti alimentari: il 31% acquista meno carne e pesce, mentre il 16% riduce il consumo di frutta e verdura. Il 37% attinge ai risparmi accumulati per affrontare le necessità della quotidianità; e nel 13% dei casi si arriva a dover chiedere una mano ad amici e parenti.

La situazione economica è «in netto peggioramento: ad aprile dello scorso anno, il 31% delle persone non era stata in grado di accantonare alcun risparmio alla fine del mese; percentuale salita al 41% a dicembre 2022». L’inflazione, infatti, «penalizza ulteriormente le famiglie più fragili: il 44% di coloro che si trovano in una situazione economica già compromessa ha avvertito un grande impatto negativo sulla propria qualità di vita. L’inflazione costringe gli italiani a cambiare i propri modelli di consumo, facendo necessariamente dei tagli.

Il 57% afferma di aver rinunciato a molte attività culturali, mentre il 59% ha ridotto il budget destinato a viaggi e vacanze». In questo contesto «solo il 2% delle persone sostiene di non aver cambiato alcuna abitudine, né di aver tagliato le spese per il tempo libero». Inoltre «nel 56% dei casi i cambiamenti di stile di vita causati dall’aumento dei prezzi hanno avuto un impatto negativo sul benessere psicologico».