Amazon, 10mila licenziamenti anche in Italia? Il colosso non smentisce...

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 17.53

Preroll

Amazon potrebbe licenziare circa 10mila dipendenti anche in Italia, dopo i tagli già fatti dal colosso di Jeff Bezos in altre parti del mondo, soprattutto negli Usa. Lo afferma all’Ansa Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Dopo aver tanto assunto stiamo avviando un processo di verifica generale anche per il nuovo contesto economico – spiega Marseglia a margine dell’assemblea Anci – che potrebbe sfociare» nei primi mesi 2023 «in aggiustamenti, che nel caso non saranno indiscriminati».

Middle placement Mobile

E’ arrivata poi la posizione di Amazon. «Non è stata presa alcuna decisione su presunti tagli in Italia. La posizione rispetto al tema non è cambiata e non abbiamo dettagli da condividere per quanto riguarda l’Italia».

Dynamic 1

Alcuni giorni fa Amazon aveva scritto sul suo blog: «Nell’ambito del processo di revisione annuale del nostro piano operativo, esaminiamo sempre ognuna delle nostre attività e quali modifiche riteniamo necessario apportare».

«Dato l’attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati».