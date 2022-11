Pensioni, il piano di Giorgetti: aumenti in base all'inflazione dal 1° gennaio, ecco come funziona

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 09.46

Preroll

Il Governo Meloni sta lavorando all’aumento delle pensioni, lo ha confermato il ministro Giorgetti dopo il decreto ministeriale firmato nei giorni scorsi. Si tratta di una rivalutazione delle pensioni che scatterà dal prossimo primo gennaio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Giorgetti ha confermato che gli assegni verranno indicizzati all’andamento dell’inflazione del 2022. L’adeguamento sarà del 7,3%, ma a usufruirne in forma piena saranno solo i titolari di trattamenti fino a 4 volte il minimo Inps, che è di 525,38 euro mensili. Gli aumenti oscilleranno da circa 38 euro al mese per le pensioni minime a 52 euro netti per quelle da mille euro. E ancora: cresceranno di 100 euro i trattamenti da 2.000 euro lordi e di 150 euro netti gli assegni da 4mila euro sempre al lordo.