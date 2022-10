Come richiedere un prestito alla banca passo per passo

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 17.14

Richiedere un prestito in banca è meno difficile di quanto possa sembrare; si tratta di un’operazione da compiere con criterio e alla quale dedicare il giusto tempo, ma che, all’atto pratico, risulta piuttosto semplice, in particolare se ci si affida a un istituto bancario serio che metta a disposizione dei propri clienti personale competente e specializzato.

Alcuni dei passaggi necessari possono essere effettuati comodamente online, sfruttando strumenti pensati per calcolare la rata del prestito o per comparare tra loro più offerte; altri invece richiederanno, nella maggior parte dei casi, di recarsi presso una delle filiali della banca al fine di consegnare tutta la documentazione necessaria e, in caso di approvazione, firmare il contratto.

Tutti i passaggi per richiedere un prestito in banca

La richiesta di un prestito bancario può essere suddivisa in cinque passaggi fondamentali:

stabilire quale prestito richiedere ;

; calcolare la rata del prestito ;

; confrontare più preventivi ;

; preparare la documentazione ;

; compilare la domanda.

Nel caso in cui la documentazione consegnata risultasse incompleta o non offrisse sufficienti garanzie per ottenere l’approvazione del prestito, la finanziaria potrebbe richiedere dei documenti aggiuntivi.

Stabilisci quale prestito richiedere

Il primo passo da compiere per richiedere un prestito consiste nel valutare con attenzione le varie tipologie disponibili, al fine di individuare quella più adatta alle proprie esigenze. I più conosciuti sono il prestito personale, la cessione del quinto e il prestito finalizzato, ma ne esistono altri, come il prestito vitalizio ipotecario e il consolidamento dei debiti, pensati per particolari categorie di utenti.

Calcola la rata del prestito

Dopo aver individuato il tipo di prestito, si può procedere con il calcolo della rata mensile, il cui ammontare varierà in base alla somma che si intende chiedere, alla durata del prestito e al tasso di interesse. Per avere la certezza di riuscire a pagare serenamente le rate mensili, evitando ritardi, queste non dovrebbero mai avere un importo superiore al terzo dello stipendio.

Confronta i preventivi

Il terzo passaggio da compiere consiste nel confrontare tra loro più preventivi, della stessa banca o di banche differenti.

In questo caso, i tre fattori più importanti da confrontare sono:

il TAN, ossia il Tasso Annuo Nominale;

ossia il Tasso Annuo Nominale; il TAEG , o Tasso Annuo Effettivo Globale;

, o Tasso Annuo Effettivo Globale; il tipo di tasso di interesse applicato, fisso o variabile.

applicato, fisso o variabile.

Prepara i documenti necessari

Una volta individuato il prestito più conveniente, si potrà procedere con la preparazione della documentazione necessaria per richiederlo. Questa dovrà includere il documento di identità, il codice fiscale e dei documenti, come la busta paga o la dichiarazione dei redditi, che dimostrino che il richiedente dispone di un reddito stabile.

Compila la domanda, in filiale o online

Il passo successivo consiste nella presentazione della domanda, la quale potrà avvenire in filiale oppure online.Le modalità di consegna variano a seconda dell’istituto bancario, quindi è necessario verificare tempi e modi sul sito web della banca di riferimento o contattando telefonicamente il servizio di assistenza.

Eventuali integrazioni

Nel caso in cui la documentazione consegnata fosse incompleta o le garanzie non offrissero sufficienti garanzie di solvibilità, la banca potrebbe chiedere documenti o garanzie aggiuntive, tra cui la stipula di una polizza assicurativa o la presentazione di un garante.