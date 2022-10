Sarà un inverno durissimo, Bonomi: "Serve un governo autorevole e competente al più presto"

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 15.18

“Sto cercando di sottolineare l’emergenza che il Paese deve affrontare, 110 miliardi di stangata solo quest’anno per i costi dell’energia: capisco i riti della politica ma noi abbiamo la necessità di avere un governo autorevole e competente al più presto”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato a Mezz’ora in più su Rai 3.

Il prossimo Governo Meloni- come scrive Massimiliano di Pace sull’Huffpost,- troverà la finanza pubblica nelle stesse condizioni in cui l’aveva lasciata l’ultimo governo di destra italiano, ossia quello di Berlusconi, il quale, il 16 novembre 2011, si dimise (in)volontariamente, avendo le cancellerie dei paesi occidentali sussurrato all’allora presidente Napolitano che lo spread a 500 punti poteva portare il paese al default (con effetti drammatici sulla stabilità finanziaria mondiale), e che urgeva quindi un cambio di guida (come avvenne effettivamente con il successivo Governo Monti, che fece diversi decreti “SalvaItalia”, titolo non scelto a caso).