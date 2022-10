Putin: "L'Europa sceglie alternative alle nostre forniture di gas? Lo fa a suo scapito"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 14.00

Preroll

La Russia, che ora i leader dei Paesi europei accusano di inaffidabilità, ha sempre rispettato i propri contratti per le forniture energetiche, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin alla “Settimana russa dell’Energia”, affermando che Mosca è pronta a garantire gli approvvigionamenti nella totalità dei volumi previsti, ma l’Europa agisce in altro senso, a suo scapito.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Putin ha ricordato come gli Stati Uniti abbiano in precedenza reindirizzato parte delle forniture di Gnl destinate all’Europa verso mercati più convenienti. “Vorrei ricordare chi poi è venuto in aiuto dell’Europa e ha inviato forniture aggiuntive di gas al mercato europeo. Tuttavia, i leader di questi paesi preferiscono non ricordarlo, anzi, lo considerano possibile rimproverarci l’affidabilità. Stiamo rifiutando le forniture? Siamo pronti a fornire e stiamo fornendo l’intero volume nell’ambito dei contratti, forniamo l’intero volume nell’ambito dei contratti”, ha affermato Putin. “Le conseguenze di un parziale rifiuto delle merci dalla Russia stanno già incidendo negativamente sull’economia e sui residenti in Europa. Tuttavia, invece di lavorare per riguadagnare i propri vantaggi competitivi sotto forma di vettori energetici russi economici e affidabili, i paesi dell’Eurozona stanno solo esacerbando la situazione, compresa la decisione di limitare il prezzo del petrolio e dei prodotti petroliferi del nostro Paese, ma non sono solo i Paesi europei, lo stanno facendo insieme al Nord America e, come previsto, da dicembre di quest’anno”, ha detto Putin.