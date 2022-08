Energia, Guterres contro le multinazionali: "Immorali i loro maxi profitti, in un momento di rialzo dei prezzi"

globalist

4 Agosto 2022 - 15.24

Preroll

In molti continuano ad addossare l’esplosione dei prezzi dell’energia in tutto il mondo, e soprattutto in Europa, allo scoppio della guerra in Ucraina. E’ così solo in parte, come sostiene anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La speculazione delle grandi compagnie energetiche è evidente, visti gli enormi profitti degli ultimi mesi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il fatto che le grandi compagnie del petrolio e del gas stiano registrando profitti record, in una situazione caratterizzata da pesanti rialzi dei prezzi energetici, é “semplicemente immorale”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto in una nota il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Nel primo trimestre dell’anno, le più grandi compagnie energetiche al mondo hanno registrato un profitto complessivo intorno ai 100 miliardi di euro: i governi dovrebbero tassare questi extraprofitti, utilizzando i proventi per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione in questo momento difficile”.