Prezzi della benzina in forte calo: 1,94 al litro per la verde, diesel a 1,90

25 Luglio 2022 - 11.42

Il prezzo della benzina e degli altri carburanti continua a scendere. Il barile scivola sotto i 100 dollari sulle prospettive di un rallentamento della crescita economica, con il Brent a 97 dollari. Benzina self service a 1,94 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,90. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent quelli del gasolio. Per IP e Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 sul diesel. Per Tamoil -5 e -3.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,937 euro/litro (-29 millesimi, compagnie 1,941, pompe bianche 1,928), diesel a 1,901 euro/litro (-24, compagnie 1,903, pompe bianche 1,896).

Benzina servito a 2,073 euro/litro (-31, compagnie 2,115, pompe bianche 1,989), diesel a 2,040 euro/litro (-26, compagnie 2,081, pompe bianche 1,956). Gpl servito a 0,819 euro/litro (-1, compagnie 0,828, pompe bianche 0,808), metano servito a 2,214 euro/kg (+1, compagnie 2,227, pompe bianche 2,203), Gnl 2,166 euro/kg (+7, compagnie 2,202 euro/kg, pompe bianche 2,140 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,035 euro/litro (servito 2,274), gasolio self service 2,009 euro/litro (servito 2,249), Gpl 0,923 euro/litro, metano 2,253 euro/kg, Gnl 2,242 euro/kg.