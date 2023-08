Carburanti, prezzi alle stelle: la propaganda di Giorgia Meloni si inginocchia di fronte alla realtà

globalist Modifica articolo

15 Agosto 2023 - 17.41

Ricordate i video di Giorgia Meloni (era il periodo del governo Letta che arrivò dopo quello di Monti che aveva ereditato il buco di bilancio del governo Berlusconi nel quale c’era mezzo governo attuale) nella quale l’ex missina criticava le troppe tasse sulla benzina promettendo mari e monti?

Il prezzo della benzina ha raggiunto un nuovo record di 2,722 euro al litro nella modalità self service presso il distributore situato al chilometro 7,600 in direzione sud dell’autostrada A8 Milano-Varese, nell’area di servizio Villoresi Ovest. Questo aumento è stato segnalato dall’applicazione Prezzi Benzina, che registra una significativa escalation dei costi per il carburante verde.

Rispetto ai prezzi medi della benzina, consultabili sul sito del ministero dove i distributori sono tenuti a pubblicare le tariffe, si nota una notevole differenza. Su tutta la rete autostradale, il prezzo medio della benzina è di 2,017 euro al litro (1,926 euro per il gasolio). Fuori dall’autostrada, analizzando i costi in Lombardia, la benzina presenta un prezzo medio di 1,940 euro al litro (1,843 euro per il gasolio).

L’associazione Assoutenti intende presentare una denuncia presso la Guardia di Finanza in relazione al caso della benzina venduta a 2,722 euro al litro. Assoutenti ha dichiarato che mercoledì presenterà una segnalazione alle Fiamme Gialle, evidenziando il listino eccezionalmente alto applicato dal distributore. Il presidente Furio Truzzi ha spiegato che l’obiettivo è comprendere le ragioni dietro a questo prezzo astronomico, che supera di gran lunga la media dei distributori nella zona. L’importo di 136,1 euro necessario per riempire il serbatoio di un’auto di media cilindrata è stato definito eccessivo, e la Guardia di Finanza sarà incaricata di fare chiarezza su questa situazione.