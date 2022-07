Prezzi benzina, ancora in calo il costo dei carburanti: verde a 1,975 euro al litro

globalist

21 Luglio 2022 - 10.28

Il prezzo della benzina continua a scendere, arrivano nuove riduzioni sui prezzi raccomandati sulla rete. In particolare, torna a muoversi Eni scendendo di 1 cent su benzina e diesel, mentre IP, Tamoil e Q8 diminuiscono di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio sul territorio evidenzia di conseguenza prezzi medi praticati in discesa.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 20 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,975 euro/litro (1,982 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,955 e 1,982 euro/litro (no logo 1,971). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,931 euro/litro (1,937 il dato precedente), con le compagnie tra 1,916 e 1,937 euro/litro (no logo 1,930).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,119 euro/litro (contro 2,124), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,047 e 2,187 euro/litro (no logo 2,024). La media del diesel servito è 2,078 euro/litro (2,083 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,009 e 2,139 euro/litro (no logo 1,985). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,827 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,023 e 2,343 (no logo 2,163).