Gas russo, Von der Leyen: "In caso di stop, i Paesi europei dovranno tagliare i consumi del 15%"

20 Luglio 2022 - 12.53

La Ue vuole varare una procedura d’emergenza in caso di interruzione dei flussi di gas dalla Russia. La presidente Von der Leyen ha esposto il progetto.

“In caso di interruzione chiediamo ai Paesi di ridurre del 15% i consumi di gas, che equivale al 45 miliardi di metri cubi di gas e con questa riduzione potremo superare in sicurezza l’inverno anche in caso di interruzione completa di approvvigionamento di gas russi”.

“Abbiamo imparato la lezione dalla pandemia: in una crisi» come quella del gas «il nostro peggior nemico è la frammentazione. Se agiamo in unità possiamo affrontare qualsiasi crisi, siamo molto molto più forti della somma del Ventisette”.