Gas russo, Gentiloni: "Rischio recessione in tutta Europa nella seconda metà del 2022"

globalist

14 Luglio 2022 - 11.55

Preroll

Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato le previsioni economiche per l’Ue nell’ambito della crisi del gas russo. “Le prospettive sono particolarmente negative per la crescita. I rischi sono profondamente collegati alla durata al proseguimento della guerra e anche alle conseguenze della stessa in particolare sulla fornitura energetica. Ulteriori riduzioni della fornitura di gas all’Unione europea farebbero ulteriormente aumentare i prezzi e amplificherebbe le forze di stagflazione”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Nelle prospettive di primavera abbiamo presentato una simulazione basata su un modello nel caso di un taglio totale della fornitura di gas dalla Russia con delle limitate sostituzioni possibili nel breve termine. Questo scenario grave porterebbe l’economia europea alla recessione nella seconda metà di quest’anno e contribuirebbe ulteriormente alla depressione dell’attività economica nel prossimo anno. Alla luce degli eventi recenti tale rischio è diventato più concreto, più di uno scenario ipotetico ed è una situazione per cui dobbiamo prepararci. Una tempesta è possibile ma ancora non siamo arrivati a quel momento”