Gas, Nord Stream 1 in manutenzione: ora la Ue teme il blocco totale

11 Luglio 2022 - 10.53

Il gasdotto Nord Stream 1, la più grande infrastruttura di importazione di gas dell’Unione europea di proprietà della società russa Gazprom, è in regime di manutenzione. I lavori dureranno fino al 21 luglio ma governi, mercati e aziende temono che la chiusura possa essere prolungata a causa della guerra in Ucraina.

Nord Stream 1 trasporta 55 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno di gas dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. Il mese scorso Mosca ha tagliato i flussi al 40% della capacità totale del gasdotto, citando il ritardo nella restituzione delle apparecchiature servite dalla tedesca Siemens Energy, in Canada. Il Canada ha dichiarato da parte sua che nel fine settimana avrebbe restituito una turbina riparata, ma ha anche affermato che ampliera’ le sanzioni contro il settore energetico russo.

L’Europa teme che la Russia possa estendere la manutenzione programmata per limitare ulteriormente la fornitura di gas, gettando nel caos i piani per lo stoccaggio per l’inverno e aggravando una crisi del gas che ha richiesto misure di emergenza da parte dei governi per calmierare il caro bollette.