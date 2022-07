Gas, Gazprom taglia il flusso all'Italia: meno 30% in un giorno

globalist

11 Luglio 2022 - 10.22

Eni ha annunciato un brusco stop dell’invio di gas dalla Russia all’Italia. L’ente per l’energia ha annunciato che riceverà dalla russa Gazprom volumi pari a 21 milioni di metri cubi. Gazprom “ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi/giorno.

Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”, si legge in una nota diffusa dal Cane a sei zampe. Di fatto, si tratta della riduzione di circa un terzo della fornitura. E già i 32 milioni di metri cubi al giorno che Eni riceveva in queste settimane erano significativamente inferiori rispetto alla cifra precedente all’emergenza gas.