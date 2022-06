Gas, la Norvegia supera la Russia per le esportazioni verso l'Europa

globalist

25 Giugno 2022 - 12.24

La Norvegia ha superato la Russia per flussi di gas esportati attraverso l’Austria, a due giorni dal protocollo d’intesa siglato tra la Ue e Oslo per le forniture di gas a breve e lungo termine.

Da Passo Gries (Verbania) sono previsti oggi 35,94 milioni di metri cubi contro i 35,32 in arrivo da Arnoldstein (Austria) via Tarvisio (Udine). Segue il Tap di Melendugno (Lecce), con 30,75 milioni di metri cubi in arrivo dall’Azerbaijan, molto vicino anch’esso al dato russo, mentre si conferma sul podio dei fornitori di gas natuale l’Algeria, con 68,58 milioni di metri cubi in transito da Mazara del Vallo (Trapani).