Polizia postale, bancomat e pos in via di ripristino

globalist

15 Aprile 2022 - 14.51

Preroll

Il direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli, ha chiarito la situazione in merito ai problemi di pagamento attraverso i pos: “A seguito dei disservizi su bancomat – ha detto Ghirelli a LaPresse – siao stati allertati da subito e l’attività è in via di ripristino, mentre proseguono accertamenti e verifiche”.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Erano stati rivelati, infatti, in mattinata diffusi disservizi sulle piattaforme di pagamento per le carte di debito e di credito e sui Pos. Numerose sono le segnalazioni su Twitter con hashtag bancomat. Sul sito downdetector.com, che rileva il malfunzionamento dei siti internet, in cima alla lista delle segnalazioni ci sono quattro istituti di credito: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas. Sono stati segnatali problemi per i pagamenti e i prelievi con carte bancomat in tutta Italia.