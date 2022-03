Industria 4.0: il mondo delle aziende evolve

globalist

30 Marzo 2022

Il concetto di industria 4.0 è correlato alla progressiva digitalizzazione delle imprese. Che sta avvenendo ormai da anni, sia attraverso l’utilizzo di macchine sempre più evolute o automatizzate, sia attraverso l’utilizzo del digitale per i processi aziendali, non necessariamente quelli correlati alla produzione. Questa vera e propria rivoluzione porta una serie di vantaggi, per i quali è bene che le aziende abbraccino le novità tecnologiche oggi disponibili.

Non è solo una questione di macchinari

Il modello proposto da industria 4.0 si basa su importanti novità, anche per quanto riguarda i veri e propri processi produttivi. Principalmente attraverso l’utilizzo sempre più ampio di macchine industriali che sfruttano l’automazione e la robotica. Si tratta quindi di innovare utilizzando le nuove soluzioni tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda l’automazione. Ma queste innovazioni non si fermano qui perché comprendono anche la gestione aziendale. Partendo anche dal fatto che i macchinari automatizzati non possono essere gestiti senza l’adozione di appositi software, anche per quanto riguarda la programmazione della produzione, il rifornimento di materie prime e così via. In Italia la digitalizzazione delle imprese vive ancora un forte ritardo rispetto ad altre nazioni europee, sono però molte le imprese in cui molto è già stato fatto. Sia per quanto riguarda l’utilizzo di macchinari tecnologicamente evoluti che per l’utilizzo della digitalizzazione all’interno dei processi gestionali e non solo.

I vantaggi di industria 4.0

Le imprese italiane che già oggi sono completamente dentro l’ondata causata da industria 4.0 hanno capito che abbracciare questa innovazione può portare a una serie di interessanti vantaggi. Il primo dei quali riguarda la velocizzazione di tutti i processi. Grazie all’uso di hardware e software è infatti possibile tagliare i tempi morti, evitare alcuni errori, controllare tutti i processi in modo che si svolgano nel minor tempo possibile, ottenendo prodotti e servizi di alta qualità. Ridurre i tempi consente di conseguenza anche di ottimizzare i costi; sia per il ridotto consumo di tempo, che permette anche di produrre di più in meno ore lavorative, ma anche per i minori sprechi e i migliori risultati ottenuti. Per ottenere questi vantaggi non è sufficiente adottare l’utilizzo di nuovi macchinari, è infatti necessario che essi siano collegati all’ambiente circostante, che possano comunicare tra di loro e di prendere alcune decisioni.

I nuovi strumenti

Insieme a nuovi macchinari scendono in campo quindi anche nuovi strumenti, utili non solo alle aziende produttive ma a tutti gli ambiti industriali e dei servizi. I nuovi strumenti sono quindi numerosi, partendo chiaramente dalla robotica avanzata, dalla realtà aumentata, dalla possibilità di effettuare simulazioni sui nuovi processi prima di implementarli. Si collega però anche all’IoT, Internet of Things, perché un macchinario tecnologicamente avanzato oggi necessita di essere smart, collegato al resto del mondo; ma anche all’utilizzo del cloud in modo diffuso, all’implementazione di sistemi di sicurezza per i dati che circolano online, all’abilità di analizzare i big data. Molti di questi strumenti sono oggi disponibili per l’industria manifatturiera, ma sempre più spesso coinvolgono anche imprese di altri settori, che possono così giovarsi delle novità di industria 4.0.