Ucraina, ecco le nuove sanzioni Ue per la Russia. Quanto resisteranno?

9 Marzo 2022 - 12.59

Ancora sanzioni da parte della Ue nei confronti della Russia, come comunicato dalla presidenza francese. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue, ha dato il via libera ad un nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono anzitutto “dirigenti e oligarchi” russi e loro familiari, implicati nell’aggressione militare. Approvata anche l’esclusione di tre banche bielorusse dal sistema Swift.



Le misure chiariscono poi la questione delle criptovalute e completano la lista dei beni e delle tecnologie che non potranno più essere esportate in Russia. Sono state approvate, inoltre, sanzioni che riguardano il settore marittimo. Le misure verranno formalmente adottate per procedura scritta, per essere rapidamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Ue e poi entrare in vigore.