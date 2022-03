Draghi: "E' arrivato il momento, da ora in poi ridurremo la dipendenza dal gas russo. Ne va della nostra libertà"

globalist

1 Marzo 2022 - 14.20

Preroll

“Ai cittadini italiani, che sono preoccupati per le conseguenze di questo conflitto, voglio dire che il Governo è al lavoro incessantemente per contrastare le possibili ricadute per il Paese. Il Ministero dell’Interno ha emanato le direttive in merito alle misure di vigilanza, a protezione degli obiettivi sensibili. Per gli aspetti legati ai controlli di sicurezza dei rifugiati, il Governo ha attivato tutti i meccanismi nazionali e di coordinamento internazionale per monitorare le potenziali minacce”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato. E quando si parla di vulnerabilità italiana, si parla di energia.

Middle placement Mobile

“L’Italia ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l’arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie. La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione” assicura Draghi. Sebbene non ci siano segnali di uno stop delle forniture di gas dalla Russia, tuttavia in assenza di queste “la situazione per i prossimi inverni rischia di essere più complicata. Il Governo ha allo studio una serie di misure per ridurre la dipendenza italiana dalla Russia”.

Dynamic 1

La diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico “è un obiettivo da perseguire indipendentemente da quello che accadrà alle forniture di gas russo nell’immediato. Non possiamo essere così dipendenti dalle decisioni di un solo Paese. Ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità” ha affermato il premier, in un passaggio del suo discorso applaudito da Palazzo Madama.