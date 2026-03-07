Eccellenza femminile: al via il Premio internazionale Maria Callas Tribute Prize New York

Giuseppe Costigliola Modifica articolo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna a New York il prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza femminile: il “Maria Callas Tribute Prize NY”, giunto quest’anno alla sesta edizione. Il Premio, ideato da Dante Mariti, porta il nome della celebre soprano di origine greca naturalizzata italiana, Maria Callas, universalmente conosciuta come “La Divina”, simbolo intramontabile di talento, determinazione e grandezza artistica. La cerimonia di premiazione si terrà il 7 marzo 2026 presso la prestigiosa Columbus Citizens Foundation, punto di riferimento per la comunità italoamericana nella Grande Mela. Prodotto da Melos International in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation, l’evento sarà condotto dalla giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte, già insignita del Premio Callas nel 2024, autrice di diversi libri, tra cui il recente romanzo Dove nascono i silenzi, dedicato al tema dell’indipendenza economica femminile.

L’happening vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo istituzionale e culturale italoamericano e premierà donne che si sono distinte in ambiti diversi – dal sociale all’informazione, dall’arte alla musica – contribuendo in maniera significativa alla crescita culturale e civile della società contemporanea. I nomi delle premiate 2026, appena annunciati alla Camera dei Deputati a Roma, includono Marina Abramović, celebre performer; Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice; Isabel Allende, scrittrice; Deborah Rennard, star hollywoodiana statunitense, attrice e cantante; Mariarita Grieco, direttrice Offerta Estero RAI; Clarissa Costanzo, giovane soprano; Mariangela Zito, mezzosoprano; Luz Del Alba Rubio, soprano; Annamaria Farricelli, poetessa e scrittrice; Daniela Reboldi, pianista; Sidney Kucine, giovane soprano statunitense, e Lisa Bernardini, giornalista della stampa estera e Presidente dell’Associazione culturale “Occhio dell’Arte APS”, che negli anni ha promosso opere di solidarietà sociale e di eventi culturali. Bernardini fa inoltre parte dell’Associazione Giornaliste Italiane, nata con l’intento di promuovere azioni mirate alla valorizzazione delle donne, al raggiungimento di una piena parità di genere nell’occupazione e nella crescita professionale. Il riconoscimento che le viene conferito è anche un riconoscimento ad un giornalismo votato all’incontro culturale e alla diffusione di valori interdisciplinari ed interreligiosi.

Ma non finisce qui: il premio newyorkese vede insigniti anche l’attore salentino Ivan Raganato e Laura Valente, giornalista e manager culturale, e si avvarrà della partecipazione di Jo Champa, attrice, produttrice e giornalista americana; madrina d’onore, già premio Callas, sarà Carol Alt, attrice e modella, affiancata da Rita Cosby, pluripremiata giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica per la Fox e Newsmax T.

L’evento rappresenta quindi un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, in un momento di particolare drammaticità nello scenario politico internazionale, inteso com’è a celebrare il coraggio, la passione e la creatività femminili, sostenendo al contempo i talenti emergenti. Sarà poi realizzato uno special televisivo dedicato alla serata di gala, che comprenderà la scaletta e le motivazioni delle premiazioni 2026, letture dedicate al rapporto Callas-Pasolini ed omaggi musicali interpretati da alcune artiste premiate. Insomma, un’occasione importante per affermare ancora una volta il ruolo fondamentale della donna in un mondo che ha smarrito la sensibilità e l’attenzione (il senno, verrebbe da dire), di cui l’universo muliebre è fervido propagatore.