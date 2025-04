La Costa Smeralda celebra la grande letteratura tra emozioni e omaggi

globalist Modifica articolo

La cerimonia di premiazione del premio letterario Costa Smeralda 2025 si è tenuta il 26 aprile al Conference Center di Porto Cervo e si è aperta con un ricordo di Papa Francesco nel giorno del suo funerale. “Il Santo Padre era un amante della letteratura” ha ricordato la conduttrice della serata, la giornalista Roberta Floris, citando alcune riflessioni del Pontefice che, a proposito della letteratura, diceva: “un’opera letteraria è un pezzo vivo e sempre fecondo”. Nel corso dell’evento è stato anche omaggiato Karim Aga Khan, il fondatore della Costa Smeralda, morto il 4 febbraio 2025.

L’opera vincitrice per la narrativa è di Wanda Marasco Di spalle a questo mondo, “un romanzo necessario, fluviale e concentrato” sottolinea la motivazione al premio. Inoltre è in corsa anche per la cinquina del Premio Strega 2025.

Per la saggistica è Visus di Falcinelli ad essere stato premiato per “la profondità, lo studio, il pensiero, il catalogo, la volontà e la capacità di dire” spiega la giuria. Ogni epoca ha la sua faccia? “Associamo certi lineamenti a certe mode e correnti” dice l’autore che parla del suo saggio come di “un libro libero da moralismi”.

Allo scrittore svedese Björn Larsson è stato invece assegnato il Premio Internazionale. “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento per la qualità della giuria” ha detto lo scrittore.

Assegnato anche il Premio Cultura del Mediterraneo all’artista Adrian Paci, nato in Albania nel 1969 ma che da tempo risiede a Milano e che nelle sue opere, esposte in alcuni dei musei più prestigiosi del mondo, come il MoMA di New York e il Centre Pompidou di Parigi, affronta temi legati all’identità, alla migrazione e alla memoria. “Mi piace quando un oggetto richiama a una possibilità simbolica. Credo che l’arte dovrebbe insieme alla costruzione della forma dare e aprire spazio anche per il silenzio, per il non detto, per quella zona che rimane buia” ha detto Paci in collegamento video dal Canada.

Invece il premio speciale è stato conferito a Giorgio Spanu, co-fondatore insieme a Nancy Olnick del magazzino Italian Art foundation che comprende una delle collezioni più prestigiose di vetri di Murano del XX secolo. In riconoscimento del loro eccezionale sostegno all’arte e alla cultura italiane, Nancy Olnick e Giorgio Spanu sono stati recentemente insigniti della Medaglia di Cavaliere, Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È un premio che andrebbe diviso e condiviso con Nancy Olnick. Non ci siamo mai definiti collezionisti, ma dei guardiani delle opere che abbiamo la possibilità di proteggere. Così è nato il Magazzino” ha raccontato Spanu.

In Costa Smeralda la cultura è sempre stata di casa. Fin dalla sua fondazione, la celebre destinazione turistica si è fatta promotrice delle più alte e prestigiose espressioni culturali internazionali, dall’arte all’architettura passando per la musica e la letteratura. Ed è sulla scia di una storia e di una esperienza quasi sessantennale che il Consorzio Costa Smeralda, nel 2018, ha ideato e istituito un premio letterario in grado fin da subito di valorizzare e promuovere la cultura e la letteratura in particolare attraverso le varie opere.