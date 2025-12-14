Il Premio Sergio Leone in rampa di lancio

globalist Modifica articolo

14 Dicembre 2025 - 21.57

di Luca Cipriani

Lunedì 15 dicembre, alle 17.45, presso la libreria Notebook dell’Auditorium di Roma Parco della Musica, si svolgerà la prima edizione del Premio Sergio Leone organizzata da Ipermedia con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Assessorato alla cultura del Comune di Roma e dell’Università La Sapienza.

Con il 2025 si colma finalmente una lacuna nell’ambito delle manifestazioni culturali della capitale, e non solo: al grande cineasta romano si è deciso di intitolare questo importante riconoscimento destinato a sceneggiatori, scrittori e registi che, con la loro creatività e originalità, abbiano meritato di esserne insigniti, con l’auspicio di un rinnovato fermento artistico sotto l’ideale egida dell’autore di tanti capolavori della cinematografia, da Per un pugno di dollari a Il buono, il brutto e il cattivo, da Giù la testa a C’era una volta in America. Si sentiva davvero l’esigenza di ricordare – con un evento che ne ravvivi l’eredità attraverso l’opera delle nuove generazioni di narratori e autori – il contributo lasciato da Sergio Leone, ed è con questo spirito che si è inteso promuovere tale iniziativa.

La serata di domani vedrà la partecipazione di Carlo Pepe, presidente di Ipermedia, di Giulia Testa, membro della commissione interna del Premio, di Fabrizio De Priamo, che ne è direttore artistico, e di numerosi personaggi del mondo del cinema e della cultura quali Ernesto Gastaldi, regista e sceneggiatore, Eugenio Alabiso, montatore e collaboratore storico di Leone, giurato del Premio, Ugo Tucci, produttore di Giù la testa, membro del Comitato d’Onore, Corrado Solari, attore in Giù la testa e giurato del Premio, Giuditta Simi, membro del Comitato d’Onore, figlia e biografa dello storico scenografo di Leone, Carlo Simi, Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio storico del cinema italiano, membro del Comitato d’Onore, e degli altri giurati del Premio Giorgio Pacifici, giornalista RAI, Giuseppe Costigliola, giornalista e storico del cinema, Igor Patruno, giornalista e scrittore, Giuseppe Manfridi, scrittore, Virginia Foderaro, editore, giurato del Premio, Natia Merlino, responsabile Fundraising del Premio e membro della Commissione interna, Mariangela Petruzzelli, giornalista internazionale e membro della Commissione interna.

Dopo i loro interventi e un intermezzo musicale avrà luogo la presentazione e la premiazione dei vincitori delle varie sezioni, vale a dire la A-Sceneggiatura, la B-Narrativa/Scrittura, la C-Regia e la D-Matrice Leone, oltre a quelle fuori concorso, il tutto curato e introdotto da Sara Catacci, coordinatrice della Giuria A, del giornalista e giurato Fabio Bonanni, e dei summenzionati Manfridi, Solari, Foderaro, Pacifici, Patruno e Costigliola, affiancati da Denise Furlan, coordinatrice della Giuria B.

Vi è una certa attesa riguardo al nome del regista che sarà insignito del riconoscimento, prestigioso tributo a un impegno nell’ambito della settima arte che si vuole assegnare nel nome di Sergio Leone. Questa prima edizione giunge a coronamento di un lavoro concettuale, organizzativo e critico che intende porsi come premessa per una nuova, ricca stagione culturale per la città di Roma e, in una prospettiva più ampia, per la vita artistica del nostro Paese.