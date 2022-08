"Per un pugno di dollari" questa sera in onda alle 21.20 su Rai 3: la trama in breve

globalist

5 Agosto 2022 - 12.40

Andrà in onda stasera il celeberrimo cult di Sergio Leone Per un pugno di dollari, in cui Clint Eastwood interpreta il ruolo di Joe, pistolero solitario arrivato a San Miguel da una cittadina al confine tra gli Stati Uniti e il Messico.

Si tratta del primo capitolo della “Trilogia del dollaro” che prosegue poi con “Per qualche dollaro in più” (1965) e “Il buono, il brutto e il cattivo” (1966). La trama vede l’arrivo di Joe in una cittadina del Far West americano dove due famiglie sono in continua lotta fra loro per il potere sulla cittadinanza. Entrambe cercheranno presto i favori del misterioso straniero.

Nel cast Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy e Marianne Koch. Il film andrà in onda alle 21.20 su Rai 3 o in streaming su Rai Play.