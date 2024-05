Cartoons on the Bay: un viaggio tra storia, cultura e innovazione

redazione Modifica articolo

Organizzato dalla Rai e diretto da Roberto Genovesi, il festival si è affermato nel tempo come un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore.

Cartoons on the Bay ha una storia ricca di tradizione: nasce nel 1996, grazie all’iniziativa di Gianpaolo Sodano, con l’obiettivo di dare visibilità all’animazione italiana e creare un punto di incontro tra autori, produttori, distributori e responsabili televisivi. Le prime due edizioni si sono tenute nella splendida cornice di Amalfi, un luogo suggestivo che ha ispirato il nome del festival. Dopo una pausa, l’evento è ripreso a Positano nel 1999, e successivamente si è spostato a Salerno, per poi trovare una nuova casa in Liguria, tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino.

Con il passaggio della direzione artistica a Roberto Genovesi nel 2009, il festival ha subito un’importante trasformazione ampliando l’orizzonte del festival e includendo i new media, i videogiochi, i fumetti e i social media, per rispondere alle nuove tendenze dell’intrattenimento visivo e della cross-medialità. Questa evoluzione ha reso Cartoons on the Bay un evento ancora più rilevante e dinamico, capace di attrarre partecipanti da tutto il mondo.

L’edizione di quest’anno avrà come tema centrale lo Sport in onore delle imminenti Olimpiadi, con la Spagna come nazione ospite, in collaborazione con l’Instituto Cervantes. Saranno oltre 300 le opere in concorso, provenienti da quasi 50 paesi, che si contenderanno i prestigiosi Pulcinella Awards.

Tra le figure di spicco che parteciperanno quest’anno troviamo John Musker, celebre regista di capolavori come “La Sirenetta” e “Aladdin”, che festeggerà i suoi 40 anni di carriera ricevendo il Pulcinella Award alla Carriera. Leslie Iwerks, regista e produttrice nipote di Ub Iwerks, co-creatore di Topolino e regista di “Recycled Life”, e Juanjo Guarnido, autore del fumetto “Blacksad”, saranno premiati con il Pulcinella Special Award. Sara Pichelli, apprezzata fumettista italiana nota per il suo lavoro con la Marvel, riceverà il Premio Sergio Bonelli.

Il festival offrirà anche un ricco programma di eventi per il pubblico e i professionisti. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i concerti di Antonella Ruggiero, Emanuela Pacotto e dell’Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia, che eseguirà alcune delle più celebri sigle delle serie animate. La diretta de “Il Ruggito del Coniglio” di Rai Radio 2, con Marco Presta e Antonello Dose, e gli spettacoli di Rai Radio Kids e Rai No Name Radio animeranno Piazza della Rinascita.

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado avranno l’opportunità di partecipare a percorsi didattici originali, mentre il Cineteatro Massimo ospiterà le proiezioni dei lungometraggi in concorso e una retrospettiva dedicata a John Musker.

In passato questo festival si è mostrato capace di generare momenti di comunione tra gli artisti ed il pubblico con momenti indimenticabili ed iconici: nel 2009, quando Yoshiyuki Tomino, il creatore di Gundam, ricevette il Pulcinella Award alla Carriera, fu sorpreso con una gigantesca torta a forma di Mobile Suit, realizzata da un fan club italiano. Due anni dopo, nel 2011, il premio alla carriera fu consegnato a Mauricio de Sousa, il creatore di Monica’s Gang, che raccontò come l’ispirazione per i suoi personaggi venne dai suoi amici d’infanzia, di cui descrisse teatralmente alcuni comportamenti ed atteggiamenti, suscitando risate e applausi dal pubblico. Sempre nello stesso anno, Carlos Saldanha, regista de “L’era glaciale 2” e “Rio”, durante la cerimonia si cimentò in un’improvvisata performance di samba, trascinando con sé il pubblico in un evento a dir poco surreale.

Ogni anno oramai il pubblico attende l’evento per sapere cosa accadrà, cosa renderà la nuova edizione nuovamente unica; non resta pertanto che attendere l’inizio della manifestazione per immergersi nel magico mondo dei cartoni animati.