A giugno esce l'inedito postumo di Michael Crichton (terminato da James Patterson): si chiamerà "Eruption"

4 Gennaio 2024 - 21.28

Il prossimo 4 giugno nelle librerie di tutto il mondo uscirà un libro inedito di Michael Crichton, il celebre autore morto nel 2008. Il manoscritto è parzialmente terminato ed è stato concluso dallo scrittore statunitense James Patterson. Il titolo del libro è “Eruption” e racconta dell’eruzione di un vulcano che potrebbe alimentare una reazione a catena che metterebbe a rischio il mondo intero.

Crichton stava lavorando al romanzo ormai da anni prima della sua morte prematura. Sapendo quanto questa storia fosse speciale per lui, Sherri Alexander, moglie dello scrittore statunitense, ha conservato i suoi appunti e il manoscritto finché non ha trovato la persona giusta per finirlo: l’autore di thriller più venduto al mondo, James Patterson.

«Mio marito Michael Crichton aveva a disposizione grandi volumi di ricerche scientifiche, appunti esaurienti, schemi dettagliati con ampie biografie dei personaggi e dei luoghi presenti nel romanzo, oltre a numerose interviste con vulcanologi. È stato un privilegio lavorare con James Patterson, l’autore di maggior successo al mondo, per dare vita alla visione originale di Michael», ha detto la moglie di Crichton, Sherri Alexander.

Entusiasta James Patterson. «Da grande fan di Michael Crichton, non è stata una decisione difficile quella di intraprendere questo progetto incredibilmente emozionante. Mi è chiaro perché questo era un progetto importante per Michael e perché era – come le Hawaii stesse – così vicino e caro al suo cuore e a quello di Sherri. La storia che ci ha lasciato per questo romanzo mi ha sconvolto. È così sua, così originale. Sono entusiasta e grato di aver contribuito a darle vita».