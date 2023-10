La novità targata Colapesce e Dimartino: sulle piattaforme il nuovo singolo

redazione Modifica articolo

13 Ottobre 2023 - 15.21 Culture

Arrivarono in silenzio i cambiamenti

come dei lampi graffiano il buio

io volevo fare solo il musicista

lei ci credeva mentre studiava

per andare via

servono gli euro e un filo di rabbia

per andare via lontano

Ecco come inizia il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino, dal titolo La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo. La canzone, molto simile ad una dichiarazione di intenti, è disponibile su tutte le piattaforme.

Ancora una volta la coppia di musici non ha deluso: il brano, un vero e proprio inno alla libertà artistica, è stato prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. La melodia trasporta l’ascoltatore che si ritrova sospeso in uno spazio onirico in cui il cantautorato italiano strizza l’occhio al kraut-rock, incontra il pop contemporaneo e lo porta sulla luna.

La traccia non può che definirsi poetica e fuori dalle logiche di mercato: con questo singolo si anticipa il prossimo album di studio di Colapesce Dimartino, in uscita il 3 novembre, dal titolo Lux Eterna Beach (Numero Uno/Sony Music).

Nei mesi scorsi la coppia ha avuto uno straordinario successo sia grazie alla canzone Splash – vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo – sia grazie al debutto cinematografico con La primavera della mia vita, divenuto subito un cult movie e conquistando numerosi premi come Il Nastro D’Argento per la migliore colonna sonora originale e il Globo d’Oro.

Ciò che ci aspetta è anche il loro Club Tour 2023, che li vedrà esibirsi nei principali club italiani e promette già un grande successo: la data di inizio è il 23 novembre all’Estragon di Bologna. Dopo Bologna, la tournée proseguirà a Napoli (30 novembre), Roma (1 dicembre), Venaria Reale (TO) (4 dicembre) e Milano (5 dicembre). E si chiuderà nella loro Sicilia con la doppia data, entrambe sold out, di Palermo (13 e 14 dicembre) e a Catania (15 dicembre).