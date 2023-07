Calciomercato: il punto delle trattative in Serie A

Redazione Modifica articolo

8 Luglio 2023 - 19.59 Globalsport

di Niccolò Righi

Seppur un po’ a rilento, sembra proprio che anche la Serie A stia provando a svegliarsi dal torpore estivo, con una serie di colpi che dovrebbero concretizzarsi nelle prossime ore.

L’Inter, dopo Thuram e Frattesi, sembra concentrata sul futuro della propria porta: dopo un lungo tira e molla sembra che lo United sia disposto a pagare i 55 milioni richiesti da Marotta e a portare a Manchester, sponda Red Devils, il portiere camerunese André Onana; una volta chiusa la cessione l’Inter punterà tutto su Anatolij Trubin, giovane portiere ucraino classe 2001 che milita nello Shakhtar Donetsk. Per rafforzare il centrocampo, invece, dopo gli addii di Brozovic e Gagliardini (ufficiale al Monza), si pensa al serbo dell’Udinese Samardzic o allo svincolato Pereyra.

Il Milan guarda ancora in casa Chelsea e, dopo Loftus-Cheek, il prossimo colpo dovrebbe essere Christian Pulisic, venticinquenne statunitense che, solo quatto anni fa, il club londinese pagò oltre 60 milioni di euro. Sempre sugli esterni dovrebbe salutare Messias, proposto lo scambio con il Torino per Singo; piacciono per sostituirlo Chukuweze del Villarreal e lo svincolato Adama Traoré. Davanti il primo nume sulla lista è quello di Alvaro Morata, mentre per il centrocampo si seguono diversi profili, tra cui quello di Musah (Valencia), Hjulmand (Lecce) e Reijnders (AZ).

A Napoli dopo l’addio di Kim è tempo di voltare pagina e, nell’attesa di capire chi sarà il prossimo Direttore Sportivo, il primo nome sulla lista è quello dello spagnolo del Real Sociedad Robin Le Normand. Per il vice Di Lorenzo piace molto Faraoni.

In casa Lazio è stallo sul fronte Berardi, per questo motivo i biancocelesti potrebbero virare definitivamente su Orsolini. Per rafforzare la difesa è pronto ad arrivare alla corte di Sarri D’Ambrosio a parametro zero. Capitolo regista: per Torreira il Galatasaray sembra chiedere troppo, per cui si seguono anche altre alternative come quella che porterebbe a Ricci o a Paredes.

L’Atalanta cambia vesti sulle fasce e ufficializza il doppio colpo Kolasinac-Bakker. Ancora in stand-by il futuro della porta, con Musso che potrebbe partire in direzione Firenze. La Fiorentina infatti è sempre a caccia di un portiere e, tra i nomi che più circolano oltre all’argentino, ci sono quelli di Livakovic e Christensen, portiere danese classe ’99 dell’Haerta Berlino. Nelle ultime ore, inoltre, diversi esperti di calciomercato danno il club viola molto vicino al talentoso terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi.

Il Torino, infine, dopo l’acquisto di Bellanova, monitora le situazioni legate a Vlasic e Schuurs: per il primo il West Ham chiede 10/15 milioni. Per il secondo, invece, diversi club inglesi hanno bussato alla porta di Cairo, tra cui proprio il West Ham, che potrebbe proporre uno scambio che includerebbe lo stesso Vlasic ed un conguaglio di 15/20 milioni. In caso di addio del difensore olandese piace il difensore “friulano” Rodrigo Becão.