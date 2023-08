Calciomercato, Rovella abbraccia la Lazio, la Roma ufficializza Paredes: ecco tutte le news

globalist Modifica articolo

16 Agosto 2023 - 12.00

Calciomercato, Nicolò Rovella è arrivato a Roma dove firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni. Oltre all’ex centrocampista della Juventus, anche Luca Pellegrini è pronto a riabbracciare Sarri dopo la seconda parte di stagione trascorsa a Roma.

A proposito della Capitale, i giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto di Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. «Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più», ha dichiarato Paredes. «Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra».

«Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso», ha commentato Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva del club.

E’ saltata invece la trattativa tra l’Inter e Lazar Samardzic. I nerazzurri, infastidi dopo il cambio delle condizioni, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista dell’Udinese. L’Empoli nel frattempo ha ufficializzato, sui suoi canali social, l’acquisto di Matteo Cancellieri. L’attaccante, classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla Lazio con diritto di riscatto in favore della società toscana e controriscatto per i biancocelesti.