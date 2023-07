Storia dell'Ahnenerbe: la follia nazista di trovare prove scientifiche sulla superiorità della 'razza ariana'

globalist Modifica articolo

1 Luglio 2023 - 13.53

Preroll

Fin dagli inizi del Terzo Reich, i nazisti dedicarono considerevoli risorse per colmare le lacune storiche che avrebbero potuto dimostrare una presunta superiorità della “razza ariana”. Per questo scopo, Hitler affidò il compito a uno dei suoi collaboratori più fidati: Heinrich Himmler, un nazista di lunga data e comandante delle SS, l’élite del nuovo regime tedesco. Himmler si dimostrò all’altezza delle aspettative. Così, nel 1935, venne fondata l’Ahnenerbe, che in tedesco significa “eredità ancestrale”. Questa associazione, attiva fino alla caduta del Reich nel 1945, si dedicò con zelo a promuovere il culto della razza ariana. Le attività dell’Ahnenerbe includevano spedizioni di ricerca in tutto il mondo, la creazione di centri culturali in Germania e la pubblicazione di una vasta bibliografia antropologica. La rivista mensile Germanien fu il suo principale strumento di divulgazione fino all’estate del 1943.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La prima spedizione dell’Ahnenerbe fu organizzata nel 1935, quando Himmler stesso manifestò interesse per il Kalevala, un poema epico composto da Elias Lönnrot nella metà dell’Ottocento, basato su canti popolari della Finlandia. Himmler finanziò quindi una spedizione in Carelia, una regione divisa tra la Finlandia e la Russia, con l’obiettivo di documentare le pratiche dei maghi e delle streghe locali, al fine di rintracciare le origini del popolo nordico. Un risultato considerato di successo fu il fatto di aver fotografato e ripreso Miron-Aku, una donna che i residenti credevano essere una strega e una veggente, mentre svolgeva un rituale per evocare gli spiriti degli antenati, i quali le mostravano il futuro.

Middle placement Mobile

Il 9 febbraio 1936, invece, fu avviata la spedizione in Bohuslän, la prima ufficialmente finanziata dall’Ahnenerbe. Questa regione della Svezia è nota per la presenza di numerose incisioni rupestri, che si credeva facessero parte del più antico sistema di scrittura mai creato dall’uomo. La spedizione partì dall’isola tedesca di Rügen e raggiunse Backa, il più antico sito di arte rupestre registrato in Svezia, dove si trovavano scene molto dettagliate raffiguranti guerrieri, animali e persino navi. Tra le scoperte ritenute significative, vi era un cerchio diviso in due da una linea verticale, che veniva interpretato come simbolo del tempo, e la figura di un uomo in piedi con le braccia alzate, considerato simbolo del “Figlio di Dio” ariano.

Dynamic 1

Dopo una serie di conflitti con i vertici dell’associazione, Himmler procedette a ristrutturare l’Ahnenerbe nell’estate del 1937, stabilendo la nuova sede centrale a Berlino-Dahlem. Himmler mantenne il controllo totale come Curatore Generale, mentre la gestione pratica fu affidata al dottor Walther Wüst, che aveva guidato fin dall’inizio le attività di studi linguistici e culturali ariani-indoeuropei. Vennero anche introdotte le posizioni di tesoriere e segretario amministrativo.

Attraverso questa riorganizzazione, Himmler definì i nuovi compiti dell’associazione. In primo luogo, doveva condurre ricerche nel campo della storia antica, studiando i fatti in modo scientifico, obiettivo e senza falsificazioni. In secondo luogo, doveva istituire centri di educazione culturale dedicati alla grandezza della Germania nel passato, in ogni regione del Reich. Il primo centro fu fondato a Sachsenhain, presso Verden, con la ricostruzione di un villaggio sassone che intendeva dimostrare ai tedeschi la ricchezza della loro cultura.

Dynamic 2

Dal 1937 in poi, furono organizzati numerosi viaggi di ricerca in tutto il mondo.

L’Italia fu protagonista di diversi viaggi promossi dall’Ahnenerbe, che spaziarono da Bolzano alla Calabria. Inizialmente, furono condotte ricerche a Bolzano per indagare sulle origini germaniche e sulla cultura tedesca presenti nella regione. Successivamente, una spedizione si diresse verso Cosenza, in Calabria, alla ricerca della presunta tomba del condottiero visigoto Alarico. Secondo la leggenda, Alarico morì e venne sepolto in quella città calabrese, insieme ai tesori provenienti dal saccheggio di Roma del 410 d.C. Si credeva che la tomba fosse situata alla confluenza dei fiumi Basento e Crati.

Dynamic 3

Un’altra spedizione “italiana” si svolse in Val Camonica, dove l’archeologo Franz Altheim e sua moglie, la fotografa Erika Trautmann, studiarono le incisioni rupestri presenti nella valle. Al loro ritorno in Germania, affermarono di aver scoperto tracce di rune nordiche incise sulla roccia, sostenendo così che gli antichi fondatori di Roma fossero di razza ariana. Questa scoperta entusiasmò le alte cariche del Reich e fu Hermann Göring, capo della Luftwaffe, a sostenere una nuova spedizione della coppia di ricercatori nei Balcani e nel Medio Oriente. L’obiettivo era cercare prove di una guerra interna all’Impero Romano, combattuta tra popoli nordici e popoli semiti, per confermare le teorie riguardanti l’origine tedesca dell’Impero Romano.

Questa spedizione era molto ambiziosa: dopo aver attraversato la Romania, l’antico regno dei Daci, Altheim e Trautmann si diressero verso Istanbul, Atene e Beirut. Tuttavia, furono fermati alle porte di Damasco dalle forze francesi, poiché la Siria era una colonia francese. La coppia stava per rinunciare quando, in modo tempestivo, furono invitati a Baghdad da emissari del neonato Regno dell’Iraq, che cercava un’alleanza con la Germania. A Baghdad, ebbero l’opportunità di incontrare esperti di antichità locali e visitare siti archeologici persiani, partici e persino la città di Babilonia.

Dynamic 4

In seguito, furono compiuti viaggi nella Cordigliera Bianca in Perù, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Germania e Francia.

Grazie alle spedizioni nella Cordigliera Bianca, l’Ahnenerbe poté ampliare le conoscenze scientifiche e naturalistiche attraverso reportage fotografici, campionamenti del suolo e lo studio approfondito del territorio. Utilizzando le nuove tecniche di fotogrammetria terrestre, furono realizzate carte geografiche dettagliate. Le spedizioni nell’Europa settentrionale, invece, si concentrarono principalmente su scavi archeologici e paleontologici, alla ricerca di antichi testi, incisioni rupestri, testi sacri, luoghi di culto e abitazioni degli antenati ariani del popolo tedesco.

Dynamic 5

Un sito particolarmente interessante fu Les Trois-Frères in Francia, che era stato visitato solo da personale selezionato a causa di antiche leggende locali che parlavano di un portale per il regno degli antichi morti, abitato dagli antenati.

Tuttavia, le spedizioni più rilevanti e significative dal punto di vista esoterico furono quelle condotte in Tibet. Durante i dieci anni di attività dell’Ahnenerbe, furono organizzate cinque spedizioni con scopi alpinistici, etnologici, naturalistici e politici. Oltre a scalare alcune delle vette più alte del mondo per conseguire primati alpinistici, si cercava anche di promuovere rivolte in India, partendo dai confini tibetani, al fine di destabilizzare il governo britannico. Inoltre, si intraprese la ricerca del leggendario regno sotterraneo di Agarthi, governato da saggi rappresentanti della razza ariana.

Secondo le teorie dell’antropologo Hans Friedrich Karl Günther, uno dei principali esponenti dell’eugenetica e delle teorie sulla razza, gli antichi ariani sarebbero emigrati dall’Himalaya per poi conquistare l’India, la Cina e il Giappone. Günther sosteneva anche che Gautama Buddha fosse un ariano tra i più illuminati. Walter Wüst era uno dei sostenitori di queste teorie e aveva individuato analogie tra le dottrine di Buddha e quelle di Adolf Hitler.

La prima spedizione verso il regno di Shamballa avvenne tra maggio 1938 e agosto 1939, guidata da Ernst Schäfer, un ornitologo e zoologo ufficiale delle SS. La spedizione era composta da numerosi esploratori e studiosi e costò 65.000 Reichsmark. Lo scopo principale di questo viaggio era la ricerca del mitico regno di Shamballa, identificato come la dimora di esseri spirituali altamente evoluti, membri della cosiddetta Fratellanza Bianca, che si credeva provenissero da Venere e risiedessero in forma invisibile in una dimensione eterica inaccessibile ai non chiaramente veggenti.

Secondo questa concezione, il Re del mondo, Sanat Kumara, avrebbe governato il destino dell’umanità dal rifugio conosciuto come Isola Bianca. Nel corso del tempo, il mito di Shamballa si fuse con quello di Agarthi nell’Occidente, contribuendo anche al misticismo nazista. Schäfer si dedicò allo studio della mitologia e delle tradizioni locali, nella speranza di trovare indizi che collegassero l’antico popolo tedesco agli abitanti di Shamballa.

Nel 1939, si svolse una seconda spedizione nella regione del Kashmir, guidata dagli alpinisti austriaci Peter Aufschnaiter e Heinrich Harrer, quest’ultimo famoso per la sua scalata della parete nord dell’Eiger con una squadra tedesca, un’impresa che gli valse riconoscimenti internazionali. Lo scopo di questa spedizione era l’esplorazione del territorio e la pianificazione di un successivo tentativo di scalata del monte Nanga Parbat nel 1940. Si dice che la presenza di Harrer (già ufficiale delle SS) fosse stata suggerita da Heinrich Himmler a fini propagandistici. Tuttavia, a causa del cambiamento delle condizioni politiche dovute allo scoppio della Seconda guerra mondiale, i membri della spedizione furono arrestati (dal momento che il Kashmir era sotto il controllo britannico) e internati in un campo di prigionia ai piedi dell’Himalaya.

Nel 1944, Harrer e Aufschnaiter riuscirono a fuggire e viaggiarono per quasi venti mesi attraverso tutto il Tibet, fino a raggiungere Lhasa, la capitale proibita e chiusa agli stranieri, il 15 gennaio 1946. Sono stati accolti benevolmente dagli abitanti e si sono integrati così bene da essere presentati al giovane Dalai Lama. Nel 1948, Harrer divenne addirittura tutore del Dalai Lama, insegnandogli l’inglese, la geografia e alcune nozioni di scienza. Harrer lasciò il Tibet nel marzo 1951, a seguito dell’invasione cinese, e tornò in patria, dove pubblicò le sue memorie in un libro intitolato “Sette anni nel Tibet”, pubblicato nel 1953, che successivamente ispirò il film omonimo del 1997, interpretato da Brad Pitt nel ruolo di Harrer.

È vero che la fine dell’Ahnenerbe coincise con la caduta del Terzo Reich nel 1945. Gli obiettivi che i leader delle SS si erano prefissati con la creazione dell’Ahnenerbe non erano stati raggiunti e si erano rivelati più come un tentativo di propaganda che una ricerca storica autentica sulla “nobiltà” del nazismo. Tuttavia, le esplorazioni naturalistiche e le scoperte geografiche delle numerose spedizioni hanno lasciato un impatto tangibile nello sviluppo della cultura generale.