Nasce un nuovo concorso letterario dedicato allo storico giornalista Piero Ottone

22 Dicembre 2022 - 10.28 Culture

Prende vita un nuovo concorso letterario dedicato alla figura dello storico giornalista Piero Ottone. Il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, che avrà una cadenza biennale, si occuperà di giudicare opere di narrativa italiana e opere straniere pubblicate nel nostro paese tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2023.

I libri che potranno partecipare dovranno, inoltre, essere incentrati sul tema del mare, della navigazione, delle isole. Infatti, a indirlo è il comune di Capraia Isola in collaborazione con la Pro Loco locale. L’idea è stata quella di creare un concorso inserito nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del comune, approvato dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea grazie al Next Generation EU.

Il Premio si avvale di una giuria composta da vari professionisti nel campo del giornalismo, della letteratura e della cultura in generale. Una sfilza di nomi tra cui si ricordano quelli di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice; Giovanni Capecchi, docente di Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia; Gianluca Borghese, direttore dell’istituto italiano di cultura di Zagabria; Nicoletta Lazzari, agente letterario; Anna Folli, giornalista e scrittrice; Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice; Elena Pianea della Direzione Beni, Istituzioni, attività Culturali e Sport della regione Toscana e, infine, come rappresentante della famiglia Ottone, la giornalista Bettina Mignanego.

Inoltre, sempre per quanto riguarda la selezione dei vincitori, è decisivo l’apporto di un Comitato di Lettori costituito grazie a una selezione dei più attivi individuati dalle Biblioteche della Toscana e istituito con la collaborazione della Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della regione Toscana. La giuria, nel suo complesso, quindi, avrà il delicato compito di selezionare sei finalisti. Questi parteciperanno alla cerimonia di premiazione il 10 giugno 2023 all’Isola Capraia, in simultanea al Capraia Sail Rally, regata organizzata dall’Associazione Vele Storiche Viareggio e composta da vele d’epoca che danno vita al suggestivo Museo Storico Galleggiante.

Proprio in quest’occasione verranno decretati i due vincitori: un’opera italiana e una straniera ma pubblicata in Italia.