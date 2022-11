Caruso protagonista a ‘Italia Opera Talent’

redazione Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 22.54 Culture

Preroll

Italia Opera Talent è un programma televisivo ideato dal tenore romano Gianluca Terranova, scritto in collaborazione con Sergio La Stella (storico pianista dell’Opera di Roma e direttore d’orchestra). È prodotto da Oberon Media S.r.l. ed è attualmente in onda su Sky 176 Explorer Channel HD.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratta di un format d’intrattenimento incentrato esclusivamente sull’opera lirica, che si pone l’obiettivo di divulgarla alle nuove generazioni italiane e riproporla in una nuova veste al pubblico generalista, di solito poco interessato al genere perché si sente impreparato a seguirlo.

Middle placement Mobile

Da domenica 21 novembre andranno in scena due puntate dedicate al celebre tenore Enrico Caruso. In occasione del suo 160º anniversario, che si festeggerà a febbraio, il vincitore della gara vincerà un premio in denaro e un magnifico soggiorno al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento nella Suite Caruso, diventata celebre grazie alla canzone di Lucio Dalla.

Dynamic 1

In questa prima edizione la giuria è composta da Giuseppe Cuccia (direttore artistico, ora consulente artistico del centro nazionale cinese per le arti sceniche NCPA), Carla Moreni (critico musicale de Il Sole 24 ORE), James Imam (corrispondente per il New York Times) Patrizia Pace (soprano e docente di canto in conservatorio).