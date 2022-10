Molestie sessuali: Memo Remigi sospeso dalla Rai per un gesto verso Jessica Morlacchi

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 16.24

Incredibile e vergognoso Memo Remigi, grande artista che in tv stava vivendo una seconda giovinezza e che si è reso responsabile di un atto di molesta sessuale – tra l’altro in diretta tv – nei confornti di Jessica Morlacchi.

L’episodio a dir poco sgradevole, accaduto venerdì scorso nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, tutti i giorni in onda su Rai1, alle 14.

Oggi, giovedì 26, la giornalista-conduttrice ha aperto la puntata con parole dure che non lasciavano scampo a zone d’ombra. Con grande rigore, tradendo dispiacere ed emozione ha detto: «Come avrete notato da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di u n atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere . Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora».

Remigi ha minimizzato: «È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura». Sulla sua sospensione, prima della diretta di Bortone: «Nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami» .

Oggi è un altro giorno ha un cast ricco, tra cui appunto Jessica Morlacchi, voce strepitosa , ex leader dei Gazosa; Laura Freddi, e per l’appunto Memo Remigi che stava al pianoforte. Dopo anni di felice convivenza certo non si poteva immaginare quanto accaduto.

Venerdì dopo la trasmissione — durante la quale in pochi si erano accorti dell’accaduto — è comparso un tweet che rendeva conto dell’episodio. Da allora, Serena in primis, e tutti i vertici della Rai, si sono stretti accanto a Jessica e naturalmente hanno deciso che da lunedì non sarebbe più stato presente Memo Remigi in trasmissione.



Dunque il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. Episodio non sfuggito ai telespettatori e ieri segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”».

Remigi ha provato a discolparsi: «C’è un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona».